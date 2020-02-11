Lucas Alves Leite, de 18 anos, turista do Distrito Federal que estava desaparecido desde a noite de sexta-feira Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Translado de corpo de turista que se afogou no ES deve ocorrer na quarta

O corpo encontrado na tarde desta segunda-feira (10) na Praia de Itaparica , em Vila Velha, é do jovem Lucas Alves Leite, de 18 anos, segundo amigos da vítima. Ele é o turista do Distrito Federal que estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (07). A previsão é que o translado do corpo aconteça já nesta quarta-feira (12). Lucas veio ao Espírito Santo com um grupo de atletas de taekwondo que disputou uma competição nacional no Estado. O sobrinho dele, de 11 anos, participou da competição.

De acordo com o mestre de taekwondo Andreyson Siqueira Gomes, o pai de um atleta esteve na praia e reconheceu informalmente o corpo. Caberá ao mestre fazer o reconhecimento oficial no Departamento Médico Legal, já que a família de Lucas mora em outro Estado.

"Acreditamos que até amanhã (quarta-feira) a gente consiga fazer o translado do corpo para que a família possa fazer a despedida dele. Hoje vou ao DML para preencher uma papelada necessária para que seja confeccionado um alvará de liberação", afirmou Andreyson.

Antes de desaparecer no mar da Praia de Itaparica, em Vila Velha, o jovem Lucas Alves Leite salvou três pessoas de morrerem afogadas  entre elas, duas crianças. Tudo aconteceu na noite de sexta-feira (7), quando o grupo vindo de Brasília (DF) resolveu conhecer a praia. O afogamento ocorreu apenas dez minutos após o grupo, de cerca de 20 pessoas, chegar à praia. O passeio aconteceu depois dos atletas disputarem o Grand Slam da modalidade, no qual o sobrinho de Lucas  chamado Isaac, de apenas 11 anos  também lutou.