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Jovem do DF

Translado de corpo de turista que se afogou no ES deve ocorrer na quarta

De acordo com o mestre de taekwondo Andreyson Siqueira Gomes, o pai de um atleta esteve na praia e reconheceu informalmente o corpo

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 10:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 10:13
Lucas Alves Leite, de 18 anos, turista do Distrito Federal que estava desaparecido desde a noite de sexta-feira Crédito: Reprodução
Translado de corpo de turista que se afogou no ES deve ocorrer na quarta
O corpo encontrado na tarde desta segunda-feira (10) na Praia de Itaparica, em Vila Velha, é do jovem Lucas Alves Leite, de 18 anos,  segundo amigos da vítima. Ele é o turista do Distrito Federal que estava desaparecido desde a noite de sexta-feira (07). A previsão é que o translado do corpo aconteça já nesta quarta-feira (12). Lucas veio ao Espírito Santo com um grupo de atletas de taekwondo que disputou uma competição nacional no Estado. O sobrinho dele, de 11 anos, participou da competição.
De acordo com o mestre de taekwondo Andreyson Siqueira Gomes, o pai de um atleta esteve na praia e reconheceu informalmente o corpo. Caberá ao mestre fazer o reconhecimento oficial no Departamento Médico Legal, já que a família de Lucas mora em outro Estado.
"Acreditamos que até amanhã (quarta-feira) a gente consiga fazer o translado do corpo para que a família possa fazer a despedida dele. Hoje vou ao DML para preencher uma papelada necessária para que seja confeccionado um alvará de liberação", afirmou Andreyson.

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Antes de desaparecer no mar da Praia de Itaparica, em Vila Velha, o jovem Lucas Alves Leite salvou três pessoas de morrerem afogadas  entre elas, duas crianças. Tudo aconteceu na noite de sexta-feira (7), quando o grupo vindo de Brasília (DF) resolveu conhecer a praia. O afogamento ocorreu apenas dez minutos após o grupo, de cerca de 20 pessoas, chegar à praia. O passeio aconteceu depois dos atletas disputarem o Grand Slam da modalidade, no qual o sobrinho de Lucas  chamado Isaac, de apenas 11 anos  também lutou.
O corpo que apareceu na Praia de Itaparica foi localizado em frente à colônia dos pescadores. De acordo com informações divulgadas, ele já estava em decomposição.

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