Trânsito lento após queda de semáforo em acidente na Reta da Penha

Um acidente na manhã desta sexta-feira (30) deixou o trânsito lento na Reta da Penha, em Vitória. Segundo informações da Guarda Municipal, um veículo bateu em um poste de semáforo no cruzamento com a Avenida Rio Branco. A dinâmica do acidente não foi informada.
O trânsito na Reta da Penha está funcionando em sistema de pare e siga. Os agentes de trânsito informaram que o motorista não foi encontrado no local.
A Avenida Rio Branco, no sentido Leitão da Silva, foi fechada momentaneamente do cruzamento com a Rua Elesbão Linhares até o cruzamento com a Reta da Penha, mas já está reaberta.
MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO
A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura (Setran) informou que toda a estrutura do poste que sustenta o semáforo foi destruída, inclusive, a base e o cabeamento.
O órgão informa ainda que a equipe de manutenção trabalha desde o início da manhã desta sexta-feira e que a troca da estrutura e a recomposição do sistema de comunicação levará o dia inteiro.
Guardas Municipais estão no local orientando o trânsito desde o início da manhã. A previsão é que o semáforo volte a funcionar na manhã deste sábado (31).
