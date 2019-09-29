Corredores se concentram na Praia de Camburi para a Dez Milhas Garoto 2019 Crédito: José Renato Campos

A Dez Milhas Garoto chegou a sua 30ª edição neste domingo (29). A prova, além de ser a maior corrida de rua do Espírito Santo, tornou-se um tradicional evento do Estado. Mais de 15 mil pessoas de vários cantos do país e do mundo percorreram o trajeto de aproximadamente 16 km entre as cidades de Vitória e Vila Velha. (29). A prova, além de ser a maior corrida de rua do Espírito Santo, tornou-se um tradicional evento do Estado. Mais de 15 mil pessoas de vários cantos do país e do mundo percorreram o trajeto de aproximadamente 16 km entre as cidades de Vitória e Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Tradicional corrida de rua reúne atletas e estreantes no percurso

Dentre os milhares de corredores estava Fernando de Sá, de 33 anos. O morador de Vila Velha participou pela primeira vez da Dez Milhas Garoto. Ele revelou que a perda de uma das avós o estimulou a mudar de vida. Foi, então, que ele começou a se preparar para a corrida há alguns meses.

“Eu venho me preparando há quatro meses. Eu senti que eu precisava mudar de vida, precisava fazer alguma coisa por mim. Eu tive uma perda, vai fazer dez meses, então eu senti que eu precisava mudar. A partir de um livro, que eu comecei a ler, me incentivou e eu decidi botar um tênis, acordar as 5h da manhã, sair pra correr. Comecei a gostar e hoje estou aqui cumprindo meus 16 quilômetros, feliz da vida”.

Quem também fez a sua estreia na Dez Milhas Garoto foi a professora Edielen Felício Matos, de Vila Velha. Ela contou que algumas amigas a convenceram a correr poucas semanas antes da data da prova. Apesar de todas as dificuldades, a professora cruzou a linha de chegada com sensação de dever cumprido.

“Não estava nos meus planos, mas algumas amigas me desafiaram. Eu treinei umas duas semanas e foi aquele desafio próprio mesmo. Eu confesso que os três últimos (quilômetros) eu senti muita dor no joelho e pensei em desistir, mas veio alguém do lado falando pra eu não desistir. Eu vim meio que se arrastando, mas é maravilhoso. Recomendo para todo mundo”.

A tradicional corrida é um celeiro de ótimos personagens. Caso do militar da reserva Dempsey Lima Filho, de 75 anos. Ele sai de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, para participar da Dez Milhas Garoto há mais de 20 anos. E junto dele vem um inseparável amigo: o seu banjo.

Dempsey e seu banjo, na Dez Milhas Garoto Crédito: José Renato Campos

Dempsey se orgulha de aliar dois hobbys que tanto gosta: correr e tocar banjo. Desta vez ele não conseguiu trazer o instrumento que o acompanha há 45 anos, mas conseguiu improvisar para não perder o costume.

“Eu sou o único do Brasil que corre até meia maratona tocando banjo. Meu banjo não veio, que é o branco, não veio hoje, mas eu já corri aqui umas 10 vezes com o banjo. Porque o banjo faz parte do meu hobby, e me incentiva”.

O trajeto da Dez Milhas Garoto é cercado de belezas, como as praias de Camburi e da Costa e a vista do Convento da Penha, quando o atleta faz a travessia da Terceira Ponte. E foi esse cenário arrebatador que cativou o empresário de Goiânia, Vicente Souza Andrade, e o fez participar pela primeira vez da principal corrida de rua capixaba.

“Eu vim aqui, conheci a cidade, e achei uma cidade bem acolhedora. Então eu tive essa opção de participar dessa corrida. Eu achei fantástico o lugar, e, também, o local onde vai ser executada a corrida. Então, para mim, um atrativo foi esse”.

A prova

Na categoria elite masculina, o queniano Geofry Kipchumba foi o vencedor, com um tempo de 48min18s. Na edição passada, o atleta terminou na terceira posição. Completaram o pódio este ano, o corredor Nicholas Kimeli, da Tanzânia, na segunda posição, com o tempo de 48min24s, e o brasileiro Giovani dos Santos, em terceiro, finalizando a corrida com 49min28s.

30ª edição da corrida Dez Milhas Garoto Crédito: Divulgação

Na elite feminina, a corredora Viola Muneria, de Uganda, cruzou a linha de chegada na frente, com um tempo total de 59min39s. A africana foi seguida pelas brasileiras Joziane da Silva, em segundo lugar, que completou a corrida em 59min57s, e de Rejane Ester Bispo, na terceira posição, com o tempo de 01h00min13s.