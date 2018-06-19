Terceira Ponte: mesmo sem pedágio, acessos congestionados

Congestionamento na Terceira Ponte mesmo sem pedágio Crédito: Fernando Madeira

Pelo segundo dia útil valendo a isenção do pedágio na Terceira Ponte, no sentido Vitória x Vila Velha, muitos motoristas enfrentaram intensos congestionamentos em todos os acessos à ponte, na final da tarde desta terça-feira (19). Foram sete cancelas liberadas no sentido Vila Velha.

Por volta das 17h20, os acessos pela Rua Clóvis Machado, Rua Duckla de Aguiar, Praça do Cauê, Avenida Cesar Hilal e Avenida Nossa Senhora dos Navegantes estavam congestionados. A situação permanecia complicada às 19h50.

Às 20h09, não havia mais congestionamento na Clóvis Machado, um dos acessos à Terceira Ponte.









Trânsito também é complicado na Avenida Nossa Senhora da Penha e Américo Buaiz, sentido Terceira Ponte.

O QUE DIZEM OS MOTORISTAS

Para a estudante Myrella Christina Merscher, de 29 anos, o trânsito neste segundo dia útil da isenção do pedágio está mais congestionado que o primeiro."Ontem eu passei aqui por volta das 17h e o trânsito estava bem melho. Hoje eu estava até achando que voltaram a cobrar porque o trânsito está pior do que o normal. Geralmente demoro para chegar 10 minutos no pedágio", afirmou Myrella.

Já para o técnico de refrigeração Raphael Almeida, de 31 anos, o trânsito deu uma folga no sentido Vitória, mas permanece igual para quem segue no sentido contrário. "Senti uma diferença na vinda de Vila Velha hoje cedo. Mas a volta ficou a mesma coisa, o trânsito está do mesmo jeito", disse o técnico.

O técnico em copiadora Jefferson Amorim, de 39 anos, também relatou intensos pontos de retenção e piora no trânsito nos acessos à Terceira Ponte. "Para mim o trânsito piorou. Eu marquei o tempo e deu 45 minutos da Avenida Vitória até aqui (Terceira Ponte). Antes o trajeto demorava em torno de 25 minutos", declarou Jefferson.

TRÂNSITO TAMBÉM NA SEGUNDA-FEIRA

No primeiro dia útil sem cobrança de pedágio na Terceira Ponte para o motorista que faz o trajeto de Vitória para Vila Velha, os acessos da ponte na Capital registraram congestionamentos durante o horário de pico, entre o fim da tarde e o início da noite desta segunda-feira (18). No entanto, outras vias que sofrem reflexos desse tráfego tiveram um dia de fluxo mais tranquilo.

Your browser does not support the audio element. Mesmo sem pedágio, congestionamento continuam nos acessos da ponte

Durante o horário de pico, o trânsito fluiu melhor na Avenida Américo Buaiz, que normalmente registra lentidão no fim de tarde. Na Reta da Penha, a situação também estava melhor nesta segunda, de acordo com o contador Deverson Xavier, de 38 anos, que passou pela avenida para chegar à Terceira Ponte. Eu venho da Reta da Penha, que é uma via que fica parada, e hoje não estava. Então, melhorou um pouco.

Deverson Xavier, contador, 38 anos Crédito: Rafael Monteiro de Barros

No entanto, no acesso à Terceira Ponte, Deverson Xavier teve que enfrentar o mesmo congestionamento pelo qual passa todos os dias. Na Rua Duckla de Aguiar, para ele, a situação é a mesma. Essa também é a opinião do taxista Gilmar José da Silva, de 40 anos. A princípio, eu achei que ia dar uma melhorada. O problema não é tanto o pedágio, mas a própria ponte, que vai estreitando. Aqui, há muitas faixas. Lá em cima só há duas.

A via de acesso à Terceira Ponte com mais congestionamentos foi a Rua Clóvis Machado, usada pelos motoristas que chegam pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. A Rua Duckla de Aguiar, que liga a Avenida César Hilal ao pedágio, também teve momentos de trânsito praticamente parado, mas com menos frequência que a Clóvis Machado. Já o acesso pela Praça do Cauê teve poucos momentos de engarrafamento.