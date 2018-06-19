Terceira Ponte: mesmo sem pedágio, acessos congestionados

Pelo segundo dia útil valendo a isenção do pedágio na Terceira Ponte, no sentido Vitória x Vila Velha, muitos motoristas enfrentaram intensos congestionamentos em todos os acessos à ponte, na final da tarde desta terça-feira (19). Foram sete cancelas liberadas no sentido Vila Velha.
Por volta das 17h20, os acessos pela Rua Clóvis Machado, Rua Duckla de Aguiar, Praça do Cauê, Avenida Cesar Hilal e Avenida Nossa Senhora dos Navegantes estavam congestionados. A situação permanecia complicada às 19h50.
Às 20h09, não havia mais congestionamento na Clóvis Machado, um dos acessos à Terceira Ponte.
Trânsito também é complicado na Avenida Nossa Senhora da Penha e Américo Buaiz, sentido Terceira Ponte.
O QUE DIZEM OS MOTORISTAS
Para a estudante Myrella Christina Merscher, de 29 anos, o trânsito neste segundo dia útil da isenção do pedágio está mais congestionado que o primeiro."Ontem eu passei aqui por volta das 17h e o trânsito estava bem melho. Hoje eu estava até achando que voltaram a cobrar porque o trânsito está pior do que o normal. Geralmente demoro para chegar 10 minutos no pedágio", afirmou Myrella.
Já para o técnico de refrigeração Raphael Almeida, de 31 anos, o trânsito deu uma folga no sentido Vitória, mas permanece igual para quem segue no sentido contrário. "Senti uma diferença na vinda de Vila Velha hoje cedo. Mas a volta ficou a mesma coisa, o trânsito está do mesmo jeito", disse o técnico.
O técnico em copiadora Jefferson Amorim, de 39 anos, também relatou intensos pontos de retenção e piora no trânsito nos acessos à Terceira Ponte. "Para mim o trânsito piorou. Eu marquei o tempo e deu 45 minutos da Avenida Vitória até aqui (Terceira Ponte). Antes o trajeto demorava em torno de 25 minutos", declarou Jefferson.
TRÂNSITO TAMBÉM NA SEGUNDA-FEIRA
No primeiro dia útil sem cobrança de pedágio na Terceira Ponte para o motorista que faz o trajeto de Vitória para Vila Velha, os acessos da ponte na Capital registraram congestionamentos durante o horário de pico, entre o fim da tarde e o início da noite desta segunda-feira (18). No entanto, outras vias que sofrem reflexos desse tráfego tiveram um dia de fluxo mais tranquilo.
Mesmo sem pedágio, congestionamento continuam nos acessos da ponte
Durante o horário de pico, o trânsito fluiu melhor na Avenida Américo Buaiz, que normalmente registra lentidão no fim de tarde. Na Reta da Penha, a situação também estava melhor nesta segunda, de acordo com o contador Deverson Xavier, de 38 anos, que passou pela avenida para chegar à Terceira Ponte. Eu venho da Reta da Penha, que é uma via que fica parada, e hoje não estava. Então, melhorou um pouco.
No entanto, no acesso à Terceira Ponte, Deverson Xavier teve que enfrentar o mesmo congestionamento pelo qual passa todos os dias. Na Rua Duckla de Aguiar, para ele, a situação é a mesma. Essa também é a opinião do taxista Gilmar José da Silva, de 40 anos. A princípio, eu achei que ia dar uma melhorada. O problema não é tanto o pedágio, mas a própria ponte, que vai estreitando. Aqui, há muitas faixas. Lá em cima só há duas.
A via de acesso à Terceira Ponte com mais congestionamentos foi a Rua Clóvis Machado, usada pelos motoristas que chegam pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. A Rua Duckla de Aguiar, que liga a Avenida César Hilal ao pedágio, também teve momentos de trânsito praticamente parado, mas com menos frequência que a Clóvis Machado. Já o acesso pela Praça do Cauê teve poucos momentos de engarrafamento.
A cobrança do pedágio não será feita para quem segue para Vila Velha até o dia 17 de julho. No sentido contrário, para quem chega à Capital, a tarifa passou a custar R$ 2 desde o último domingo (17). A medida é um teste que tem o objetivo de reduzir os problemas do trânsito causados em Vitória por conta dos constantes congestionamentos nos acessos à Terceira Ponte.