Terceira Ponte: Iphan rejeita um dos modelos de barreira de proteção

O projeto havia sido apresentado pela Rodosol e ficou em segundo lugar na consulta pública. Ele atrapalha a visualização do Convento da Penha, segundo o órgão federal