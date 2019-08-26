Home
>
Grande Vitória
>
Terça-feira com tempo instável no Espírito Santo

Terça-feira com tempo instável no Espírito Santo

O sol aparecerá entre nuvens e há possibilidade de chuva fraca em alguns momentos do dia

Publicado em 26 de agosto de 2019 às 22:38

 - Atualizado há 6 anos

O céu nublado, característico do clima de instabilidade Crédito: Vitor Jubini

Depois de uma segunda-feira (26) com chuva, as áreas de instabilidade mais pesadas finalmente perdem força, mas o tempo no Estado fica instável, prometendo a terça-feira para o capixaba com sol entre nuvens e chuvas esparsas ao longo do dia, principalmente na faixa leste e na Região Norte do Estado.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

> Semana começa com chuva, mas tempo muda durante a semana

Na Grande Vitória, o sol aparece entre muitas nuvens, mas há a possibilidade de chuva durante o período da manhã. A temperatura mínima é de 17°C e máxima de 25°C. Já na capital capixaba, o termômetro indica a mínima de 17°C e a máxima de 24°C.

Na Região Serrana não há previsão de chuva e a temperatura nas áreas mais altas terá a mínima de 7°C e máxima de 21°C. Já na Região Norte os termômetros marcam 16°C e a máxima não ultrapassa 23°C.

Ainda de acordo com o Climatempo, na quarta-feira (28),  o sol deve aparecer porém, entre algumas nuvens, não havendo previsão de chuva.

A temperatura em Vitória terá a mínima de 16 °C e máxima de 26 °C.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

clima

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais