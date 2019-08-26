Clima

Terça-feira com tempo instável no Espírito Santo

O sol aparecerá entre nuvens e há possibilidade de chuva fraca em alguns momentos do dia

Publicado em 26 de agosto de 2019 às 22:38 - Atualizado há 6 anos

O céu nublado, característico do clima de instabilidade Crédito: Vitor Jubini

Depois de uma segunda-feira (26) com chuva, as áreas de instabilidade mais pesadas finalmente perdem força, mas o tempo no Estado fica instável, prometendo a terça-feira para o capixaba com sol entre nuvens e chuvas esparsas ao longo do dia, principalmente na faixa leste e na Região Norte do Estado.

Na Grande Vitória, o sol aparece entre muitas nuvens, mas há a possibilidade de chuva durante o período da manhã. A temperatura mínima é de 17°C e máxima de 25°C. Já na capital capixaba, o termômetro indica a mínima de 17°C e a máxima de 24°C.

Na Região Serrana não há previsão de chuva e a temperatura nas áreas mais altas terá a mínima de 7°C e máxima de 21°C. Já na Região Norte os termômetros marcam 16°C e a máxima não ultrapassa 23°C.

Ainda de acordo com o Climatempo, na quarta-feira (28), o sol deve aparecer porém, entre algumas nuvens, não havendo previsão de chuva.

A temperatura em Vitória terá a mínima de 16 °C e máxima de 26 °C.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta