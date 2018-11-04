Tema da redação do Enem 2018 é manipulação de usuários da internet

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano é "manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet", segundo comunicado divulgado há pouco pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo exame.
A prova foi iniciada às 13h30 deste domingo, 4, horário de Brasília. Cerca de 5,5 milhões estavam inscritos na prova, porta de acesso às principais universidades brasileiras,
Além da redação, a prova deste domingo terá 90 questões de linguagem e ciências humanas. No próximo domingo, 11, segundo dia do teste, será a vez dos alunos serem testados em ciências da natureza e matemática.