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ENEM 2018

Tema da redação do Enem 2018 é manipulação de usuários da internet

Prova acontece neste domingo; ferir direitos humanos leva a perda de pontos

Publicado em 04 de Novembro de 2018 às 17:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2018 às 17:20
Aglomeração em frente ao colégio Salesiano, no bairro Forte São João, em Vitória, para o Enem 2018 Crédito: Caíque Verli
O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano é "manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet", segundo comunicado divulgado há pouco pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo exame.
 
 
A prova foi iniciada às 13h30 deste domingo, 4, horário de Brasília. Cerca de 5,5 milhões estavam inscritos na prova, porta de acesso às principais universidades brasileiras,
Além da redação, a prova deste domingo terá 90 questões de linguagem e ciências humanas. No próximo domingo, 11, segundo dia do teste, será a vez dos alunos serem testados em ciências da natureza e matemática.

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