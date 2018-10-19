Tabeliã é denunciada por apropriação de R$ 862 mil no ES

Uma tabeliã foi denunciada pelo, por meio da Promotoria de Justiça de Fundão por apropriação de contribuições destinadas ao Estado. De acordo com a denúncia, recursos públicos referentes ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do(FUNEPJES) também não foram recolhidos.

Na Ação de Improbidade Administrativa, o MPES explicou que o ato da tabeliã causou lesão ao Tesouro público em mais e R$ 860 mil entre o final de 2010 e meados de 2017. A ação pede também a indisponibilidade dos bens da tabeliã para garantir a reparação dos danos ao Estado.