Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Danos ao Estado

Tabeliã é denunciada por apropriação de R$ 862 mil no ES

De acordo com a denúncia, recursos públicos referentes ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (FUNEPJES) também não foram recolhidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 18:35

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 18:35

Ministério Público do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
Uma tabeliã foi denunciada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Fundão por apropriação de contribuições destinadas ao Estado. De acordo com a denúncia, recursos públicos referentes ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (FUNEPJES) também não foram recolhidos.
> Integrantes de quadrilha de SP que agiam em bancos no ES são detidos
Na Ação de Improbidade Administrativa, o MPES explicou que o ato da tabeliã causou lesão ao Tesouro público em mais e R$ 860 mil entre o final de 2010 e meados de 2017. A ação pede também a indisponibilidade dos bens da tabeliã para garantir a reparação dos danos ao Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados