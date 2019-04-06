Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Surto em creche: pais recebem formulário de equipe de trabalho
INVESTIGAÇÃO

Surto em creche: pais recebem formulário de equipe de trabalho

Segundo nota conjunta das secretarias de saúde de Vila Velha e do Estado, documento "faz parte da investigação epidemiológica que tem como objetivo identificar todos os casos prováveis de doença diarreica aguda que possam ter ocorrido a partir de 1º de março, os quais estejam relacionados ao surto".

Publicado em 06 de Abril de 2019 às 16:45

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

06 abr 2019 às 16:45
Faixa colocada por pais em muro de creche na Praia da Costa, em Vila Velha. Crédito: José Carlos Schaeffer
Pais de crianças matriculadas na creche particular de Vila Velha, que é alvo de investigações de um surto infeccioso, receberam na manhã deste sábado (6) um formulário enviado pelo Grupo de Trabalho formado por agentes da Secretarias de Saúde de Vila Velha e do Estado e também por técnicos do Ministério da Saúde.
Surto em creche - pais recebem formulário de equipe de trabalho
Em contato com a reportagem, pais confirmaram o recebimento do formulário, que contém perguntas sobre o registro de diarreia nas crianças, se era com sangue e se alguém da família também teve o problema a partir do dia 1º de março. O documento ainda contém um campo para que os pais acrescentem outras observações.
> SURTO EM CRECHE: A cobertura completa
O documento, segundo nota conjunta enviada pelas secretarias, “faz parte da investigação epidemiológica que tem como objetivo identificar todos os casos prováveis de doença diarreica aguda que possam ter ocorrido a partir de 1º de março, os quais estejam relacionados ao surto”.
Ainda segundo o Grupo, a listagem dos e-mails foi fornecida pelos responsáveis pela creche, por meio de seus advogados a pedido da Vigilância Sanitária Municipal.
Segundo o comunicado, as equipes continuam as atividades neste fim de semana e na segunda-feira (8), será divulgado um documento com orientações gerais à sociedade e, em particular, para os familiares das crianças e adultos expostos ao contágio com agente causador do surto.
Até o momento, segundo a Prefeitura de Vila Velha, 18 pessoas que estiveram na creche apresentaram sintomas, entre alunos e funcionários. Outras quatro pessoas que não estão ligadas diretamente à creche – ou seja, têm vínculo secundário – também tiveram sintomas. Eles são todos da família de uma professora da instituição. Um menino de 2 anos morreu, no dia 27 de março.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cbn vitoria reportagens Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026
Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados