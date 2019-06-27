Sindirodoviários tem reunião para discutir ônibus sem cobradores

Novos ônibus do Transcol com ar-condicionado Crédito: Fernando Madeira | GZ

A direção do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários-ES) se reúne nesta quinta-feira (27) para decidir quais medidas serão tomadas para evitar a demissão de cobradores do sistema Transcol, após a divulgação de que os novos ônibus com ar-condicionado vão funcionar sem cobradores - porque só aceitarão bilhete único.

De acordo com a assessoria de imprensa do sindicato, a reunião envolve toda a diretoria executiva e começou durante a manhã. A categoria teme o corte de cargos com a chegada de 100 ônibus do tipo até o final do ano e 600 coletivos até 2022, segundo o Governo do Estado. 20 deles já começam a circular nos próximos dias.

Uma mensagem chegou a circular nas redes sociais avisando sobre uma possível paralisação que poderia ter às 14 horas desta quinta-feira. Nesta quarta-feira (26), o Sindicato dos Rodoviários prometeu uma greve geral . A assessoria de imprensa, no entanto, negou que tenha qualquer ato sendo organizado para esta quinta e que não há previsão de paralisação.

ENTENDA

o Sindicato dos Rodoviários promete uma greve geral, ainda sem data definida. A categoria teme perda de postos de trabalho, já que os novos veículos somente circularão com motorista. Após a divulgação de que os novos ônibus do Transcol com ar-condicionado vão circular sem cobradores — porque neles somente serão aceitos passageiros com cartão do Bilhete Único,ainda sem data definida. A categoria teme perda de postos de trabalho, já que os novos veículos somente circularão com motorista.

Vinte coletivos começam a operar na Grande Vitória nos próximos dias. Até o final do ano serão 100 ônibus e, até 2022, 600 coletivos. De acordo com o Sindirodoviários, com a extinção dos cobradores, cerca de quatro mil profissionais ficarão desempregados, considerando que são quatro turnos para operação.

AS MUDANÇAS NO NOVO TRANSCOL

1. Todos os ônibus com ar-condicionado vão funcionar sem cobradores

2. O meio de pagamento da passagem será exclusivamente via cartão do Bilhete Único

Por nota, o Sindirodoviários lamentou as alterações. Disse que “os cobradores são essenciais para um transporte coletivo de qualidade, pois além de auxiliar o motorista, prestam um importante serviço aos usuários, dando informações, orientações e auxiliando os usuários com dificuldades de locomoção, deixando o motorista livre apenas para dirigir”.

O Sindirodoviários também destacou que o custo da mão-de-obra do cobrador já está sendo pago pela atual tarifa, portanto, mantê-los nos coletivos com ar-condicionado não traz nenhum prejuízo para os empresários.

SEM DEMISSÕES, DIZ SECRETÁRIO

O secretário de Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, negou que o pagamento da tarifa via bilhete único é uma forma de acabar com a função de cobrador nos coletivos. Disse também que não haverá demissões.

Fábio Damasceno garante que mudança não implicará em demissões de rodoviários Crédito: Vitor Jubini | GZ

“Não é para eliminar cobradores. A tendência é transferir o cobrador para outras funções. Como temos o bilhete único, eles podem ser bilheteiros de estações para ajudar na implantação do sistema. Agora não terá demissão nenhuma. É uma quantidade muito pequena perto da frota, que é de 1.600 ônibus", finalizou.