Serra terá sistema de compartilhamento de bicicletas

Uma das estações do Bike Vitória fica localizada no início da orla de Camburi Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo

Grande Vitória. Depois da Capital e de Vila Velha, o município da Serra passará a contar com 200 unidades do veículo com a perspectiva de melhorar a mobilidade. A previsão é que o Bike Serra entre em funcionamento em até 30 dias. O serviço de bicicleta compartilhada vai ser ampliado na. Depois da Capital e de, o município dapassará a contar com 200 unidades do veículo com a perspectiva de melhorar a mobilidade. A previsão é que o Bike Serra entre em funcionamento em até 30 dias.

Audifax Barcelos e prevê a instalação de 20 estações distribuídas pelos bairros Jardim Atlântico, Colina de Laranjeiras, Portal de Jacaraípe e Morada de Laranjeiras. O contrato com a empresa Serttel - a mesma que opera em Vitória - foi assinado na sexta-feira (15) pelo prefeitoe prevê a instalação de 20 estações distribuídas pelos bairros Jardim Atlântico,, Portal dee Morada de Laranjeiras.

Os locais foram escolhidos, segundo a assessoria da prefeitura, por estarem ligados à rede cicloviária da Serra, que hoje dispõe de 57 quilômetros de pista.

As estações estarão nas principais avenidas desses bairros, tais como Talma Rodrigues Ribeiro, Norte-Sul e Eudes Scherrer, bem como em locais de grande circulação, a exemplo do Parque da Cidade.

Ao Gazeta Online, a secretária de Desenvolvimento Urbano da Serra, Mirian Soprani, explicou que o compartilhamento de bicicletas vai facilitar a locomoção da cidadãos pelo município. "Por exemplo, na região de Laranjeiras, a pessoa se desloca até o terminal. A partir dali, ela pode se deslocar para dentro do comércio de Laranjeiras, ou se mora na região, ela pode se deslocar até em casa, com o uso de bicicleta, sem ter que aguardar outro ônibus", disse.

VALOR

Haverá quatro planos para uso: diário, semanal, mensal e anual. Os valores não foram informados, mas, ainda segundo a assessoria, serão compatíveis com os já cobrados nos outros municípios da Grande Vitória. Na Capital, o passe de um dia é R$ 6,70; de um mês, R$ 13,40; e de um ano, R$ 83,75.

A liberação para o uso das bicicletas será feita por meio de aplicativo para celular, que ainda vai ser disponibilizado pela Serttel.

O contrato prevê que o sistema fique em operação diariamente, das 5 às 23h, embora a devolução das bicicletas possa ser feita até a meia-noite.

As 200 bicicletas serão divididas por categorias. Para adultos, vão ter câmbio manual com três marchas, freios dianteiros e traseiros, retrovisor do lado esquerdo, campainha sonora e chip de rastreamento.