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Serviço

Serra terá sistema de compartilhamento de bicicletas

Serão inicialmente 200 unidades espalhadas por 20 estações em quatro bairros
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

19 fev 2019 às 21:23

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 21:23

Uma das estações do Bike Vitória fica localizada no início da orla de Camburi Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo
O serviço de bicicleta compartilhada vai ser ampliado na Grande Vitória. Depois da Capital e de Vila Velha, o município da Serra passará a contar com 200 unidades do veículo com a perspectiva de melhorar a mobilidade. A previsão é que o Bike Serra entre em funcionamento em até 30 dias. 
O contrato com a empresa Serttel - a mesma que opera em Vitória - foi assinado na sexta-feira (15) pelo prefeito Audifax Barcelos e prevê a instalação de 20 estações distribuídas pelos bairros Jardim Atlântico, Colina de Laranjeiras, Portal de Jacaraípe e Morada de Laranjeiras.
> Para economizar com gasolina, capixabas aderem às bicicletas motorizadas
Os locais foram escolhidos, segundo a assessoria da prefeitura, por estarem ligados à rede cicloviária da Serra, que hoje dispõe de 57 quilômetros de pista.
As estações estarão nas principais avenidas desses bairros, tais como Talma Rodrigues Ribeiro, Norte-Sul e Eudes Scherrer, bem como em locais de grande circulação, a exemplo do Parque da Cidade.
> Patinetes elétricos e bicicletas dockless chegam a Vitória
Ao Gazeta Online, a secretária de Desenvolvimento Urbano da Serra, Mirian Soprani, explicou que o compartilhamento de bicicletas vai facilitar a locomoção da cidadãos pelo município. "Por exemplo, na região de Laranjeiras, a pessoa se desloca até o terminal. A partir dali, ela pode se deslocar para dentro do comércio de Laranjeiras, ou se mora na região, ela pode se deslocar até em casa, com o uso de bicicleta, sem ter que aguardar outro ônibus", disse. 
VALOR
Haverá quatro planos para uso: diário, semanal, mensal e anual. Os valores não foram informados, mas, ainda segundo a assessoria, serão compatíveis com os já cobrados nos outros municípios da Grande Vitória. Na Capital, o passe de um dia é R$ 6,70; de um mês, R$ 13,40; e de um ano, R$ 83,75.
A liberação para o uso das bicicletas será feita por meio de aplicativo para celular, que ainda vai ser disponibilizado pela Serttel.
O contrato prevê que o sistema fique em operação diariamente, das 5 às 23h, embora a devolução das bicicletas possa ser feita até a meia-noite.
As 200 bicicletas serão divididas por categorias. Para adultos, vão ter câmbio manual com três marchas, freios dianteiros e traseiros, retrovisor do lado esquerdo, campainha sonora e chip de rastreamento.
Já as de uso infantil poderão ser utilizadas por crianças de até dez anos, com altura de até 1,5 metro, e rodinhas laterais retráteis. Do total de bicicletas, 2% vão ser adaptadas a pessoas com deficiência.

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