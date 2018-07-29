Serra terá atendimento via câmera em UPA

UPA, Unidade de Pronto Atendimento, em Carapina, na Serra, vai receber a novidade Crédito: Fernando Madeira

Dentro do programa Telessaúde, uma nova estratégia passará a ser adotada a partir do próximo mês no município da Serra. Em uma parceria da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) com a prefeitura, pacientes cardiológicos que chegarem às Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) de Carapina e da Sede vão ter um novo tipo de assistência.

Trata-se do Telecardio, um carrinho de telemedicina com um grande painel e câmera que capta imagens em 360 graus.

Do pronto-socorro daqui (Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, o Hucam, referência em cardiologia), vamos fazer o atendimento de quem chegar às unidades da Serra. Fizemos um protocolo com as orientações sobre procedimentos e na primeira semana de agosto começamos o treinamento, conta Carmen Barreira-Nielsen, chefe da unidade de e-saúde da Ufes, acrescentando que foram doados dois equipamentos para os pronto-atendimentos.

Do hospital, cardiologistas poderão discutir o caso com o médico da UPA, analisar exames à distância pela tela do equipamento, prescrever medicação. Com esse recurso, pretendemos qualificar o atendimento porque, às vezes, o paciente precisa ser deslocado da UPA para o hospital, mas vem tarde demais; ou é deslocado para cá, sem necessidade, e acaba ocupando um leito de alguém em situação grave, observa Carmen.

O cardiologista Leandro Rua Ribeiro, chefe do Setor de Urgência e Emergência do Hucam-Ufes e coordenador do projeto, acrescenta que a iniciativa vai ainda qualificar o atendimento de dor torácica nas UPAs.

Esse é um sintoma abrangente que pode ser relacionado a diversos diagnósticos. Vamos, por meio da teleconsultoria síncrona (em tempo real), auxiliar nas condutas de dor torácica nas UPAs com a visão do especialista. Com isso, iremos ajudar a identificar os pacientes de mais alto risco de infarto, orientando a conduta médica, e liberar com maior segurança para a atenção primária os pacientes com baixa probabilidade de evento coronariano agudo, explica.