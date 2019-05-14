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Aumento

Serra anuncia reajuste salarial para 11 mil servidores

Além do reajuste salarial, os funcionários vão ter aumento de R$ 50 no valor do vale-alimentação, a partir de janeiro de 2020
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

13 mai 2019 às 22:53

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 22:53

Fachada da Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo | GZ
O prefeito de Serra, Audifax Barcelos, anunciou nesta segunda-feira (13) o aumento de 5% no salário de 11 mil servidores municipais. Além do reajuste salarial, os funcionários vão ter aumento de R$ 50 no valor do vale-alimentação, a partir de janeiro de 2020.
De acordo com a prefeitura, em julho, será concedido reajuste de 3%. Em outubro, serão mais 2% de aumento. Ou seja, no total, serão 5% de aumento no salário neste ano. Os créditos não serão retroativos.
> Prefeitura de Vitória anuncia reajuste no salário de servidores
A Lei Orçamentária Anual (LOA) 2019, elaborada no ano passado, já previa o reajuste para este ano, mas o índice foi definido agora, de acordo com a data base. O impacto financeiro será de R$ 20 milhões, quando comparado com a folha de pagamento de 2018. O último reajuste aos servidores, de 9%, foi dado nos anos de 2015 e 2016.
VALE-ALIMENTAÇÃO
Além do aumento, segundo o prefeito, em dezembro, será concedido um bônus de R$100 no tíquete. E a partir de janeiro de 2020, será concedido aumento de R$ 50 no valor do vale-alimentação, passando de R$ 300 para R$ 350.
OS NÚMEROS
Reajuste: 5% neste ano
Quando: em julho será concedido reajuste de 3%. Em outubro, serão mais 2% de aumento.
Servidores beneficiados: 11 mil, além dos aposentados
Vale-alimentação: Passa de R$ 300 para R$ 350 a partir de janeiro
Bônus no vale-alimentação: R$ 100 em dezembro

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