Serra anuncia reajuste salarial para 11 mil servidores

Fachada da Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo | GZ

Serra, Audifax Barcelos, anunciou nesta segunda-feira (13) o aumento de 5% no salário de 11 mil servidores municipais. Além do reajuste salarial, os funcionários vão ter aumento de R$ 50 no valor do vale-alimentação, a partir de janeiro de 2020. O prefeito de, Audifax Barcelos, anunciou nesta segunda-feira (13) o aumento de 5% no salário de 11 mil servidores municipais. Além do reajuste salarial, os funcionários vão ter aumento de R$ 50 no valor do vale-alimentação, a partir de janeiro de 2020.

De acordo com a prefeitura, em julho, será concedido reajuste de 3%. Em outubro, serão mais 2% de aumento. Ou seja, no total, serão 5% de aumento no salário neste ano. Os créditos não serão retroativos.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) 2019, elaborada no ano passado, já previa o reajuste para este ano, mas o índice foi definido agora, de acordo com a data base. O impacto financeiro será de R$ 20 milhões, quando comparado com a folha de pagamento de 2018. O último reajuste aos servidores, de 9%, foi dado nos anos de 2015 e 2016.

VALE-ALIMENTAÇÃO

Além do aumento, segundo o prefeito, em dezembro, será concedido um bônus de R$100 no tíquete. E a partir de janeiro de 2020, será concedido aumento de R$ 50 no valor do vale-alimentação, passando de R$ 300 para R$ 350.

OS NÚMEROS

Reajuste: 5% neste ano

Quando: em julho será concedido reajuste de 3%. Em outubro, serão mais 2% de aumento.

Servidores beneficiados: 11 mil, além dos aposentados

Vale-alimentação: Passa de R$ 300 para R$ 350 a partir de janeiro