Semana começa com pancadas de chuva no Espírito Santo

O Sol volta a aparecer apenas na quarta-feira (19) Crédito: Fernando Madeira

A última semana do inverno começa com chuva no Espírito Santo. O clima ameno deste domingo (16) deve se manter pelo menos até terça-feira (18), com tempo nublado e chuva em boa parte do Estado. Esta segunda-feira (17), de acordo com o Incaper, será de muitas nuvens e chuva a qualquer hora, com possibilidade de pancadas à tarde na região Sul e Serrana, e também na Grande Vitória.

Na Grande Vitória os termômetros devem variar entre 20 °C e 25 °C, enquanto na região Serrana faz um pouco mais de frio com mínima de 13 ºC. A chuva promete deixar o tempo fresco, com máxima de 28 ºC na região Norte.

Sol aparece na quarta

Na terça-feira (18) a tendência é que o sol apareça entre muitas nuvens, com pancadas de chuva em grande parte do estado e vento de moderada intensidade no litoral. O sol só deve voltar a aparecer na quarta-feira (19), quando não há expectativa de chuva para a Grande Vitória. Nas regiões Sul e Serrana pode ocorrer uma chuva fina e esparsa, mas com predomínio de sol.