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Previsão do Tempo

Semana começa com pancadas de chuva no Espírito Santo

A primavera começa oficialmente às 22h54 do sábado, dia 22 de setembro, e algumas características da nova estação já começam a ser observadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2018 às 21:38

Publicado em 16 de Setembro de 2018 às 21:38

O Sol volta a aparecer apenas na quarta-feira (19) Crédito: Fernando Madeira
A última semana do inverno começa com chuva no Espírito Santo. O clima ameno deste domingo (16) deve se manter pelo menos até terça-feira (18), com tempo nublado e chuva em boa parte do Estado. Esta segunda-feira (17), de acordo com o Incaper, será de muitas nuvens e chuva a qualquer hora, com possibilidade de pancadas à tarde na região Sul e Serrana, e também na Grande Vitória.
> Internautas registram chuva de granizo em Brejetuba
Na Grande Vitória os termômetros devem variar entre 20 °C e 25 °C, enquanto na região Serrana faz um pouco mais de frio com mínima de 13 ºC.  A chuva promete deixar o tempo fresco, com máxima de 28 ºC na região Norte.
Sol aparece na quarta
Na terça-feira (18) a tendência é que o sol apareça entre muitas nuvens, com pancadas de chuva em grande parte do estado e vento de moderada intensidade no litoral. O sol só deve voltar a aparecer na quarta-feira (19), quando não há expectativa de chuva para a Grande Vitória. Nas regiões Sul e Serrana pode ocorrer uma chuva fina e esparsa, mas com predomínio de sol.
A primavera começa oficialmente às 22h54 (horário de Brasília) do sábado, dia 22 de setembro, e algumas características da nova estação já começam a ser observadas nesses últimos dias de Inverno. A chuva tende a se distribuir de uma forma mais abrangente pelo Brasil, algo que não costuma acontecer com muita frequência no ápice do Inverno. Com a maior nebulosidade, a tendência é de que as temperaturas também não subam muito.

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