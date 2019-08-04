Tempo

Semana começa com frio e ventos fortes no Estado

Frente fria ainda deixa temperaturas baixas. Os ventos podem chegar aos 70 km/h

Publicado em 4 de agosto de 2019 às 16:43 - Atualizado há 6 anos

Previsão de temperaturas amenas para a segunda-feira Crédito: Fernando Madeira

A frente fria que passou pelo Estado neste fim de semana deve continuar a influenciar o clima por aqui. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a frente estacionária se posiciona no sul da Bahia, mas ainda deixa o tempo fechado na maior parte do Espírito Santo. A nebulosidade varia, mas chove fraco em alguns momentos pelo Estado.

Também é previsto mar agitado em algumas praias. Há alerta de ressaca da Marinha entre o litoral de Ilha Bela, em São Paulo, e Linhares, no Estado, até esta segunda-feira (5). Os ventos podem chegar aos 70 km/h.

Previsão para segunda-feira:

Na Grande Vitória, céu encoberto com chuva a qualquer hora.

Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 24 °C.

Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Sul, céu encoberto com chuva a qualquer hora.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 23 °C.

Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 22 °C.

Na Região Serrana, céu encoberto com chuva a qualquer hora.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 23 °C.

Nas áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 21 °C.

Na Região Norte, céu encoberto com chuviscos ao longo do dia.

Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, céu encoberto com chuviscos ao longo do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 26 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 15 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Nordeste, céu encoberto com chuva a qualquer hora.

Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 24 °C.

Na terça-feira (6), muitas nuvens ainda avançam do mar para o Espírito Santo, segundo o Incaper. Por isso, pode haver nuvens e chuva em diferentes momentos em todas as regiões. O mar fica agitado apenas em algumas praias do litoral Norte. Já na quarta-feira (7) o sol aparece entre algumas nuvens e a temperatura aumenta um pouco. Há previsão de chuvas rápidas em alguns momentos.

