Semáforo em Vitória: Problema deverá ser resolvido nesta quarta (26)

problema em um semáforo na região da Rodoviária de Vitória, que deixou o trânsito congestionado tanto na Segunda Ponte quanto na Cinco Pontes, no sentido Vitória, só deverá ser resolvido nesta quarta-feira (26), de acordo com a prefeitura de Vitória. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o semáforo está sem funcionar desde esta segunda-feira (24), por conta de um roubo que influenciou no funcionamento do equipamento. na região da Rodoviária de Vitória, que deixou o trânsito congestionado tanto na Segunda Ponte quanto na Cinco Pontes, no sentido Vitória, só deverá ser resolvido nesta quarta-feira (26), de acordo com a prefeitura de Vitória. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o semáforo está sem funcionar desde esta segunda-feira (24), por conta de um roubo que influenciou no funcionamento do equipamento.

Com a falta dos fios, os semáforos da Avenida Elias Miguel, Vila Rubim, ficaram sem sincronia. Mesmo fora do horário de pico, o trânsito na região da Rodoviária ficou congestionado, com reflexos em São Torquato e na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha e em Jardim América, Cariacica.

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Quem ficou preso no congestionamento não entendia o motivo de tanto trânsito. O taxista César Silvestre pegou um passageiro em Vila Velha para levar até a Rodoviária de Vitória. Ele conta que demorou mais de 40 minutos apenas para atravessar a Segunda Ponte. “Foi terrível para chegar até aqui na rodoviária. Quase que o passageiro perdeu o ônibus”.

O pastor Herval Longue também levou uma familiar até a rodoviária. Como ele não imaginava que haveria trânsito no início da tarde, calculou que em 10 minutos chegaria até o terminal rodoviário, porém, com o congestionamento, por pouco a viagem não teve de ser adiada. “Saía de Aribiri faltando 30 minutos para o embarque. Quase que ela perdeu o ônibus. Não teve acidente e tem esse trânsito na ponte e em direção ao centro da cidade”, contou.