Semáforo em Vitória: Problema deverá ser resolvido nesta quarta (26)

O problema em um semáforo na região da Rodoviária de Vitória, que deixou o trânsito congestionado tanto na Segunda Ponte quanto na Cinco Pontes, no sentido Vitória, só deverá ser resolvido nesta quarta-feira (26), de acordo com a prefeitura de Vitória. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o semáforo está sem funcionar desde esta segunda-feira (24), por conta de um roubo que influenciou no funcionamento do equipamento.
Com a falta dos fios, os semáforos da Avenida Elias Miguel, Vila Rubim, ficaram sem sincronia. Mesmo fora do horário de pico, o trânsito na região da Rodoviária ficou congestionado, com reflexos em São Torquato e na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha e em Jardim América, Cariacica.
Semáforo em Vitória Problema deverá ser resolvido nesta quarta
Quem ficou preso no congestionamento não entendia o motivo de tanto trânsito. O taxista César Silvestre pegou um passageiro em Vila Velha para levar até a Rodoviária de Vitória. Ele conta que demorou mais de 40 minutos apenas para atravessar a Segunda Ponte. “Foi terrível para chegar até aqui na rodoviária. Quase que o passageiro perdeu o ônibus”.
O pastor Herval Longue também levou uma familiar até a rodoviária. Como ele não imaginava que haveria trânsito no início da tarde, calculou que em 10 minutos chegaria até o terminal rodoviário, porém, com o congestionamento, por pouco a viagem não teve de ser adiada. “Saía de Aribiri faltando 30 minutos para o embarque. Quase que ela perdeu o ônibus. Não teve acidente e tem esse trânsito na ponte e em direção ao centro da cidade”, contou.
A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que fibras óticas estão sendo rompidas da região da Vila Rubim, o que provocou a falta de sincronia dos semáforos. A prefeitura informou que equipes de manutenção estiveram na região próximo a Rodoviária de Vitória na tarde desta terça-feira (25) para solucionar o problema. Mas a nova previsão é de que os trabalhos sejam concluídos nesta quarta-feira (26).