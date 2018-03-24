Seis carros são multados na Rua da Lama, em Vitória, por som alto

PMs, agentes da Guarda Municipal e fiscais fizeram operação na Rua da Lama Crédito: Carlos Alberto Silva

Os excessos da noite de sexta-feira de agito na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória, foram contidos por fiscais da Prefeitura de Vitória. Os agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Serviços Urbanos (Semmam) estiveram, na madrugada deste sábado (24), no local e aplicaram seis multas por som alto em veículos. A ação contou com o apoio de agentes da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e também de fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Sedec).

Segundo a prefeitura, cada uma das seis multas teve valor unitário de R$ 6.534,56. Desde fevereiro, quando entrou em vigor o decreto nº 17.304/2018, que proíbe a utilização de equipamentos que produzem som audível pelo lado externo dos veículos, independentemente do volume ou frequência, já foram aplicadas 42 pela Semmam, totalizando R$ 274.451,52,

De acordo com o chefe do Disque-Silêncio, Alexandro Amaral, as multas são aplicadas utilizando o emplacamento do veículo e nenhuma placa é reincidente, o que mostra que, quando multado, o frequentador muda seus hábitos de ouvir som alto no local. Muitas placas, segundo Amaral, pertence a veículos registrados em outros municípios.

Antes, para ser multado, o veículo que estivesse com o som alto, incluindo carros de som, tinha que ter o som aferido pelo decibelímetro (equipamento para aferimento de excesso de som). Agora, se o som alto for audível do lado externo, já é passível de multa.

"O comportamento das pessoas de ouvir som alto nas ruas está mudando, principalmente aqui na Rua da Lama. Quem já foi multado, não quer outra multa salgada desta, e quem está sendo multado pela primeira vez, arrepende-se da infração que cometeu e que o levou a receber uma multa", destacou Amaral.

O morador que se sentir incomodado por som alto de veículos em qualquer ponto de Vitória deve acionar o Fala Vitória 156. A fiscalização do Disque-Silêncio irá ao local e tomará as providências necessárias. A determinação da Semmam para todos os fiscais do Disque-Silêncio é agir com rigor em qualquer horário, 24 horas por dia, todos os dias da semana.