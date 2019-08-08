Secretário responde dúvidas sobre obras na Terceira Ponte

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 13:13
- Atualizado há 6 anos
O secretário de Transportes e Obras Públicas do Estado, Fábio Damasceno, participa do programa CBN Vitória na manhã desta quinta-feira (08) e responde dúvidas sobre as obras na Terceira Ponte anunciadas pelo governo. Um dos temas abordados é a situação dos motociclistas. Eles não vão poder mais passar no corredor entre os carros por conta do estreitamento das faixas.
