Secretário responde dúvidas sobre obras na Terceira Ponte

Fábio Damasceno, participa do programa CBN Vitória e fala sobre as mudanças que vão acontecer na via

O secretário de Transportes e Obras Públicas do Estado, Fábio Damasceno, participa do programa CBN Vitória na manhã desta quinta-feira (08) e responde dúvidas sobre as obras na Terceira Ponte anunciadas pelo governo. Um dos temas abordados é a situação dos motociclistas. Eles não vão poder mais passar no corredor entre os carros por conta do estreitamento das faixas.