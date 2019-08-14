Home
Sarampo pode ser mais violento em crianças com menos de 1 ano

O Espírito Santo teve o primeiro caso de sarampo confirmado após seis anos sem a doença. Uma jovem de 19 anos, moradora de Cariacica, esteve em São Paulo e ficou doente