Saiba quais vias de Vitória foram interditadas para o carnaval

Para garantir a segurança e a tranquilidade dos foliões que irão curtir a programação de Carnaval no Centro, a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), da Prefeitura de Vitória, interditou algumas vias na região.
A praça Costa Pereira (entre a avenida Jerônimo Monteiro e a rua Barão do Itapemirim) e a rua Barão do Itapemirim (entre a avenida Jerônimo Monteiro e a praça Costa Pereira) ficarão totalmente interditadas até às 15 horas de terça (13).
Por conta desse bloqueio nas vias e da quantidade de pessoas no Centro, o trânsito ficou congestionado nas avenidas de acesso ao local. Na Beira-Mar a fila de carros chegou até o colégio Salesiano durante a tarde.
Jerônimo Monteiro
A avenida Jerônimo Monteiro (no trecho entre a rua Barão de Monjardim, rua Henrique Novaes até a rua Gonçalves Ledo) estará totalmente interditada, das 14h às 23h, neste sábado (10), e das 15h às 23h, domingo (11) e segunda (12).
O fluxo de veículos no sentido rodoviária terá os seguintes itinerários:
Para quem vem da avenida Vitória: avenida Princesa Isabel, avenida Governador Bley e rua Gonçalves Ledo;
Para quem vem da avenida Beira Mar: rua Alda Mª Lyra Vicentini, rua Gov. José Sette ou rua Josué Prado, convergindo à esquerda na avenida Princesa Isabel e seguindo o itinerário acima mencionado.
A coordenação das operações de desvio e a orientação do tráfego ficarão a cargo da Guarda Municipal.
VILA VELHA
Em Vila Velha, por conta dos desfiles dos blocos programados para os dias 10, 11 e 13 de fevereiro, a Prefeitura de Vila Velha fará interdições parciais em vias do Centro e Coqueiral de Itaparica.
No Centro, haverá intervenções no sábado (10), de 18h às 21h, para a passagem do "Carnaval de Congo". As ruas Rua Araribóia, Rua Sete de Setembro, Rua Presidente Lima, Rua Maria Catarina e Rua Araribóia, que fazem parte do percurso do bloco, são as contempladas com a interdição.
Já Coqueiral de Itaparica terá vias interditadas no domingo (11) e terça-feira (13), entre os horários de 16h às 20h, para o desfile do bloco "Folia do Saco Roxo". As ruas Itapemirim, Av. Santa Leopoldina, Rua Itaperuna e Av. Saturnino Rangel Mauro são as que serão interditadas.