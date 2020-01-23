Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Saiba como conferir a nota de corte dos cursos ofertados pelo Sisu
Confira suas chances!

Saiba como conferir a nota de corte dos cursos ofertados pelo Sisu

Sistema divulga diariamente nota que é referência para auxiliar candidatos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 15:51

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 15:51

Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Divulgação
Os candidatos que concorrem às 237.128 vagas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) podem conferir as notas de corte dos cursos ofertados. Diariamente, o Sisu calcula e divulga a nota de corte para cada curso e deixa disponível na página do programa na internet.
Para acessar os números, basta entrar no site e clicar na aba vagas. No campo de busca, digite a cidade, instituição ou curso desejados e faça a escolha. Clique no curso desejado e verifique a nota de corte localizada na descrição de cada modalidade.
Caso o candidato queira saber sua posição em relação a outros estudantes, basta entrar com seu login e senha do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para acessar sua página de inscrição. A consulta começou nesta quarta-feira, 22 de janeiro.

Veja Também

Sisu, ProUni, Nossa Bolsa e Fies: veja como usar sua nota do Enem

Ifes e Ufes vão oferecer 4.614 vagas pelo Sisu. Veja quais são os cursos

Confira as datas de inscrição no Sisu, Prouni e Fies

NOTA DE CORTE

A nota de corte é uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Ela é calculada a partir do número de vagas ofertadas do curso. Ou seja, se o candidato quer um curso que esteja ofertando 10 vagas, a nota de corte será sempre a nota do décimo classificado.
Todo dia as notas de corte mudam. Isso ocorre de acordo com a nota dos candidatos que já se inscreveram até aquele momento.

SISU

Sisu  O Sisu é a principal forma de acessar o ensino superior público com a nota do Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem). Para participar da seleção, é necessário não ter zerado a redação na edição de 2019 do exame. A inscrição é gratuita e deve ser feita na página do programa na internet.
Na inscrição, o candidato deve escolher até duas opções de cursos ofertados pelas instituições participantes. Por fim, o sistema seleciona os mais bem classificados em cada curso, de acordo com as notas no Enem e eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas ou bônus. Caso o desempenho do candidato permita o ingresso nos dois cursos, prevalecerá a primeira opção, com apenas uma chamada para matrícula.
A data final de inscrições seria sexta-feira, 24. Com as inconsistências na correção das provas do Enem, o Ministério da Educação (MEC) decidiu dar mais tempo para os estudantes. O período de inscrições permanece aberto até as 23h59 de domingo, 26. Os resultados serão divulgados no dia 28 de janeiro.

Veja Também

Em primeiro dia de inscrições, internautas reclamam de lentidão no Sisu

Ifes e Ufes vão oferecer 4.614 vagas pelo Sisu. Veja quais são os cursos

Ifes vai oferecer 1.838 vagas para cursos de graduação pelo Sisu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados