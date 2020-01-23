Saiba como conferir a nota de corte dos cursos ofertados pelo Sisu

Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Divulgação

Os candidatos que concorrem às 237.128 vagas do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) podem conferir as notas de corte dos cursos ofertados. Diariamente, o Sisu calcula e divulga a nota de corte para cada curso e deixa disponível na página do programa na internet.

Para acessar os números, basta entrar no site e clicar na aba vagas. No campo de busca, digite a cidade, instituição ou curso desejados e faça a escolha. Clique no curso desejado e verifique a nota de corte localizada na descrição de cada modalidade.

basta entrar com seu login e senha do para acessar sua página de inscrição. A consulta começou nesta quarta-feira, 22 de janeiro. Caso o candidato queira saber sua posição em relação a outros estudantes,basta entrar com seu login e senha do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para acessar sua página de inscrição. A consulta começou nesta quarta-feira, 22 de janeiro.

NOTA DE CORTE

A nota de corte é uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição. Ela é calculada a partir do número de vagas ofertadas do curso. Ou seja, se o candidato quer um curso que esteja ofertando 10 vagas, a nota de corte será sempre a nota do décimo classificado.

Todo dia as notas de corte mudam. Isso ocorre de acordo com a nota dos candidatos que já se inscreveram até aquele momento.

SISU

Sisu  O Sisu é a principal forma de acessar o ensino superior público com a nota do Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem). Para participar da seleção, é necessário não ter zerado a redação na edição de 2019 do exame. A inscrição é gratuita e deve ser feita na página do programa na internet.

Na inscrição, o candidato deve escolher até duas opções de cursos ofertados pelas instituições participantes. Por fim, o sistema seleciona os mais bem classificados em cada curso, de acordo com as notas no Enem e eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas ou bônus. Caso o desempenho do candidato permita o ingresso nos dois cursos, prevalecerá a primeira opção, com apenas uma chamada para matrícula.