Tudo que você precisa saber para conseguir se inscrever no Sisu

O Ministério da Educação (MEC) abre hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que garante vagas em cursos de graduação nas instituições públicas que usam as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste semestre, o Sisu vai ofertar 237 mil vagas em 128 instituições públicas de ensino superior.
No Espírito Santo, serão 4.614 vagas:
- Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) - 1.838 vagas em 45 cursos, distribuídos em 18 municípios
- Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) - 2.776 vagas em 73 cursos nos campi de Goiabeiras, Maruípe, Alegre e São Mateus.
Pelo Sisu, o candidato escolhe até duas opções de curso, sendo que é possível alterar suas opções durante as inscrições. Ao final, o sistema seleciona os mais bem classificados em cada curso, de acordo com as notas no Enem e eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas ou bônus. Caso o desempenho do candidato permita o ingresso nos dois cursos, prevalecerá a primeira opção, com apenas uma chamada para matrícula.
Com base em informações do Ministério da Educação, disponíveis no site do Sisu, elaboramos um guia de que precisa ser feito para garantir uma vaga em uma instituição pública de Ensino Superior. Boa sorte!
CONSULTA DO RESULTADO
As inscrições começaram hoje (21) e vão até domingo, dia 26. O resultado da primeira chamada regular será divulgado dia 28 de janeiro. Durante esse período, o sistema estará aberto de forma ininterrupta. Será considerado o horário oficial de Brasília. Para os aprovados, o período de matrícula acontece de 29 janeiro até o dia 4 de fevereiro.
De 29 de janeiro a 4 de fevereiro, o candidato poderá participar da lista de espera. Nesse período, devem acessar o sistema do MEC e, na opção meu boletim, clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera. A convocação dos candidatos da segunda chamada começa no dia 7 de fevereiro e vai até o dia 30 de abril.
Pode fazer a inscrição no Sisu no primeiro semestre de 2020, apenas o estudante que participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, obteve nota na redação diferente de zero e não tenha participado do Enem na condição de treineiro. É necessário informar o número de inscrição do Enem e a senha mais atual cadastrada no site do Inep.
No momento em que o candidato insere o número de inscrição Enem e a senha mais atual cadastrada, o Sisu recupera, automaticamente, as suas notas obtidas no exame. Algumas instituições adotam pesos diferentes para as provas do Enem. Assim, quando o candidato se inscreve para curso que tenha peso diferente, adotado pela instituição, para determinada prova do Enem de 2019, o sistema faz automaticamente o cálculo, de acordo com as especificações da instituição. É então gerada uma nova nota, a ser apresentada ao candidato.
Durante o período de inscrição, uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte (menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados) para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência. Mas atenção: nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição, não sendo garantia de seleção para a vaga ofertada. O sistema não faz o cálculo em tempo real e a nota de corte é modificada de acordo com a nota dos inscritos. A nota de corte só será informada pelo sistema a partir do segundo dia de inscrição.
Durante o período de inscrição no Sisu, o candidato pode consultar, em seu boletim, a sua classificação parcial na opção de curso escolhido. A classificação parcial é calculada a partir das notas dos candidatos inscritos na mesma opção. Portanto, é apenas uma referência e pode ser observada pelo estudante durante o período em que o sistema estiver aberto para as inscrições. Ao final do período de inscrição, é divulgada a lista de selecionados. No boletim de acompanhamento, o candidato pode consultar sua classificação e o resultado final.
Todas as universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e centros federais de educação tecnológica participantes do Sisu terão vagas reservadas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas, de acordo com a Lei nº 12.711/2012 (Lei de Cotas). Há instituições que disponibilizam, ainda, uma parte de suas vagas para políticas afirmativas próprias. Assim, em determinados cursos, pode haver três modalidades de concorrência: vagas de ampla concorrência, vagas reservadas de acordo com a Lei nº 12.711/2012 (Lei de Cotas) e vagas destinadas às demais ações afirmativas da instituição. O candidato deve, no momento da inscrição, optar por uma dessas modalidades, de acordo com seu perfil.
O resultado do Sisu pode ser consultado no boletim do candidato, na página do Sisu, nas instituições participantes e na Central de Atendimento do MEC, no telefone 0800-616161. O candidato selecionado pelo Sisu deve verificar, junto à instituição de ensino em que foi aprovado, o local, horário e procedimentos para a matrícula.
PASSO A PASSO PARA ENTRAR NA DISPUTA
Para se inscrever
Na página do Sisu, clique em Fazer Inscrição e insira o seu número de inscrição do Enem 2019 e a senha mais atual cadastrada no Enem.
Antes de começar
A primeira coisa a fazer é confirmar os dados para o Sisu entrar em contato com você. Depois da atualização você está pronto para começar sua inscrição. e precisar, você pode alterar esses dados a qualquer momento.
Minha inscrição
É possível escolher até duas opções de curso. É nesta tela que você vai acompanhar sua inscrição durante todo o processo. Para começar é só clicar em "Fazer inscrição na 1ª opção".
Pesquisa de vagas
Dá para pesquisar as vagas pelo nome do município, nome da instituição ou nome do curso.
Conhecendo as vagas
No resultado da busca você conhece os cursos pesquisados. Clique no curso para ver mais detalhes e as modalidades disponíveis.
Modalidade
Leia atentamente as modalidades disponíveis para o curso, escolha uma das opções para a qual pretende concorrer e clique em "Escolher esta modalidade" para continuar. Se for cotista, fique atento às informações de como comprovar as ações afirmativas no momento da matrícula, caso seja selecionado.
Confirmação
Confira os dados do curso e modalidade de vaga que você escolheu, a documentação que será exigida pela instituição na matrícula e clique em Confirmar minha inscrição.
Inscrição concluída!
Após confirmar sua inscrição, você voltará para a tela "Minha inscrição" e poderá conferir as informações da opção escolhida. Você pode alterar suas opções durante o período de inscrições.
Classificação parcial
É possível acompanhar as notas de corte dos cursos e a sua classificação parcial durante o período de inscrição.