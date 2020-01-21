Tudo que você precisa saber para conseguir se inscrever no Sisu

CONSULTA DO RESULTADO

As inscrições começaram hoje (21) e vão até domingo, dia 26. O resultado da primeira chamada regular será divulgado dia 28 de janeiro. Durante esse período, o sistema estará aberto de forma ininterrupta. Será considerado o horário oficial de Brasília. Para os aprovados, o período de matrícula acontece de 29 janeiro até o dia 4 de fevereiro.

De 29 de janeiro a 4 de fevereiro, o candidato poderá participar da lista de espera. Nesse período, devem acessar o sistema do MEC e, na opção meu boletim, clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera. A convocação dos candidatos da segunda chamada começa no dia 7 de fevereiro e vai até o dia 30 de abril.

apenas o estudante que participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, obteve nota na redação diferente de zero e não tenha participado do Enem na condição de treineiro. É necessário informar o número de inscrição do Enem e a senha mais atual cadastrada n Pode fazer a inscrição no Sisu no primeiro semestre de 2020,, obteve nota na redaçãoe não tenha participado do Enem na condição de treineiro. É necessário informar o número de inscrição do Enem e a senha mais atual cadastrada n o site do Inep.

No momento em que o candidato insere o número de inscrição Enem e a senha mais atual cadastrada, o Sisu recupera, automaticamente, as suas notas obtidas no exame. Algumas instituições adotam pesos diferentes para as provas do Enem. Assim, quando o candidato se inscreve para curso que tenha peso diferente, adotado pela instituição, para determinada prova do Enem de 2019, o sistema faz automaticamente o cálculo, de acordo com as especificações da instituição. É então gerada uma nova nota, a ser apresentada ao candidato.

Durante o período de inscrição, uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte (menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados) para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência. Mas atenção: nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição, não sendo garantia de seleção para a vaga ofertada. O sistema não faz o cálculo em tempo real e a nota de corte é modificada de acordo com a nota dos inscritos. A nota de corte só será informada pelo sistema a partir do segundo dia de inscrição.

Durante o período de inscrição no Sisu, o candidato pode consultar, em seu boletim, a sua classificação parcial na opção de curso escolhido. A classificação parcial é calculada a partir das notas dos candidatos inscritos na mesma opção. Portanto, é apenas uma referência e pode ser observada pelo estudante durante o período em que o sistema estiver aberto para as inscrições. Ao final do período de inscrição, é divulgada a lista de selecionados. No boletim de acompanhamento, o candidato pode consultar sua classificação e o resultado final.

Todas as universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e centros federais de educação tecnológica participantes do Sisu terão vagas reservadas para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas, de acordo com a Lei nº 12.711/2012 (Lei de Cotas). Há instituições que disponibilizam, ainda, uma parte de suas vagas para políticas afirmativas próprias. Assim, em determinados cursos, pode haver três modalidades de concorrência: vagas de ampla concorrência, vagas reservadas de acordo com a Lei nº 12.711/2012 (Lei de Cotas) e vagas destinadas às demais ações afirmativas da instituição. O candidato deve, no momento da inscrição, optar por uma dessas modalidades, de acordo com seu perfil.