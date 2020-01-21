Em primeiro dia de inscrições, internautas reclamam de lentidão no Sisu

Muita lentidão foi registrada no sistema do Exame Nacional do Ensino Médio Crédito: Agência Brasil/EBC

A confusão gerada no fim de semana pelos erros em notas do Enem parece que ainda assombra a educação no Brasil.

Nesta terça (21), abriu o período de inscrições no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que oferece quase 240 mil vagas em universidades federais no país.

A lentidão gerou irritação nos postulantes a um lugar no ensino superior nacional. "Se depender do site do Sisu você vai entrar na universidade daqui 100 anos!", exclamou um usuário.

"Fiquei provando que não sou um robô a manhã inteira", disse um internauta. "Virou prova de resistência", afirmou outro em referência à atração da Globo, que começa nesta terça (21) também.

Outros destacavam a mensagem de "inscrições encerradas" logo pela manhã.

Porém, as inscrições ficam disponíveis até as 23h59 de domingo (26). Inicialmente o limite era sexta (24), mas foi ampliado após o problema nas correções das provas do Enem.