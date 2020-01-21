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Enem 2020

Em primeiro dia de inscrições, internautas reclamam de lentidão no Sisu

Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, as falhas afetaram cerca de 6.000 candidatos

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 16:26
Muita lentidão foi registrada no sistema do Exame Nacional do Ensino Médio Crédito: Agência Brasil/EBC
A confusão gerada no fim de semana pelos erros em notas do Enem parece que ainda assombra a educação no Brasil.
Nesta terça (21), abriu o período de inscrições no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que oferece quase 240 mil vagas em universidades federais no país.
A lentidão gerou irritação nos postulantes a um lugar no ensino superior nacional. "Se depender do site do Sisu você vai entrar na universidade daqui 100 anos!", exclamou um usuário.
"Fiquei provando que não sou um robô a manhã inteira", disse um internauta. "Virou prova de resistência", afirmou outro em referência à atração da Globo, que começa nesta terça (21) também.
Outros destacavam a mensagem de "inscrições encerradas" logo pela manhã.
Porém, as inscrições ficam disponíveis até as 23h59 de domingo (26). Inicialmente o limite era sexta (24), mas foi ampliado após o problema nas correções das provas do Enem.
Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, as falhas afetaram cerca de 6.000 candidatos e, de acordo com o governo, foram corrigidas.

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