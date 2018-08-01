RU da Ufes volta a ter jantar e reforça controle de acesso

Restaurante Universitário Crédito: Divulgação/Ufes

O cardápio dos Restaurantes Universitários da Ufes terão mudança a partir desta quarta-feira (1º). Segundo a Administração Central da universidade, o jantar voltará a ter um prato principal e um acompanhamento.

Além disso, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadanias (Proaeci) vai iniciar um estudo para criar uma tabela diferenciada dos preços das refeições nos RUs que atendam universitários com renda familiar per capita entre 1,51 e 3 salários mínimos.

O pró-reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania, Gelson Junquilho, afirma ainda que, em breve, frutas também serão inclusas nas refeições. Estamos em processo de licitação da empresa fornecedora, explica.

A partir da próxima segunda-feira (6), a Administração Central afirmou que haverá reforço no controle de acesso aos RUs e alerta que práticas como pular janelas ou roletas dos restaurantes são infrações sujeitas à sanções disciplinares previstas no Regimento Geral da Ufes.