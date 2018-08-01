Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fim do sopão

RU da Ufes volta a ter jantar e reforça controle de acesso

O pró-reitor afirma ainda que, em breve, frutas também serão inclusas nas refeições

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 14:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 14:25
Restaurante Universitário Crédito: Divulgação/Ufes
O cardápio dos Restaurantes Universitários da Ufes terão mudança a partir desta quarta-feira (1º). Segundo a Administração Central da universidade, o jantar voltará a ter um prato principal e um acompanhamento.
Além disso, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadanias (Proaeci) vai iniciar um estudo para criar uma tabela diferenciada dos preços das refeições nos RUs que atendam universitários com renda familiar per capita entre 1,51 e 3 salários mínimos.
O pró-reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania, Gelson Junquilho, afirma ainda que, em breve, frutas também serão inclusas nas refeições. Estamos em processo de licitação da empresa fornecedora, explica.
A partir da próxima segunda-feira (6), a Administração Central afirmou que haverá reforço no controle de acesso aos RUs e alerta que práticas como pular janelas ou roletas dos restaurantes são infrações sujeitas à sanções disciplinares previstas no Regimento Geral da Ufes.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados