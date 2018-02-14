Roubo de carro termina em perseguição policial na BR 262 em Viana

Crédito: Internauta Hugo Zorzal via WhatsApp

Dois policiais rodoviários federais ficaram feridos durante uma perseguição na BR 262, em Viana. Tudo aconteceu após um criminoso roubar um carro e desobedecer a ordem de parada dos policiais. O bandido tentou atropelar os PRFs, não conseguiu, porém o pneu da moto dos policiais furou e eles caíram. Mesmo assim, o bandido foi alcançado e preso.

De acordo com o superintendente Willys Lyra, da PRF, na tarde desta quarta-feira (14) os policiais rodoviários federais de Viana receberam a informação de que um Kia Cerato teria sido roubado na região. Com a placa e características do veículo, os policiais começaram a acompanhar o carro por imagens de videomonitoramento.

Ao verem que o veículo se aproximava do posto da PRF de Viana, localizado no Km 15 da BR 262, no bairro Ribeira, os policiais armaram um cerco na via. Quando o carro se aproximou, os PRFs exigiram que o motorista parasse. Mas o condutor acelerou na direção dos homens, quase atropelando o grupo. Cones do cerco chegaram a ser derrubados e o motorista fugiu.

Os policiais iniciaram a perseguição com duas motos e duas viaturas. Mas o pneu de uma das motos, onde havia dois policiais, furou. Os PRFs acabaram caindo na direção de uma mata e tiveram ferimentos leves. Outros policiais continuaram a perseguição e conseguiram alcançar o criminoso quando ele chegava em Domingos Martins, já na região Serrana do Estado.

O condutor foi detido e, sem documentos, apresentou vários nomes falsos. Ele afirma ter 17 anos.

A todo momento ele debochava, ria e falava coisa desconexas. Não sabemos se ele estava são ou sob efeito de alguma droga. Ele só dizia ser menor, mas todos os nomes que ele passava, tanto dele, quanto da mãe dele, não foram localizados. Uma forma de tentar enganar a polícia. Entendemos o caso como tentativa de homicídio, já que ele jogou o carro na direção dos policiais, e lesões corporais, já que os policiais se acidentaram durante a perseguição, além de dano ao patrimônio público. Por isso, a ocorrência irá para a Polícia Federal, explicou o superintendente Lyra.