Risco em barragem altera embarque de trem na Vitória a Minas

Segundo umafeita pelo, a Defesa Civil informou que a barragem foi colocada em, que significa, em 22 de março deste ano.

Em nota, a Vale diz que "a alteração é uma medida preventiva, porque o trem circula nas imediações da cava da mina Gongo Soco, em Barão de Cocais (MG), onde foram identificadas recentemente movimentações no talude Norte da estrutura".

Ainda de acordo com a Vale, a cava e a barragem são monitoradas 24h por dia. E quem parte da estação Belo Horizonte irá embarcar em ônibus alugados pela Vale e conduzido até a Estação Dois Irmãos, em Barão de Cocais, de onde seguirá a viagem por trem. No sentido contrário (Vitória- Belo Horizonte) os passageiros irão desembarcar do trem na Estação Dois Irmãos e seguir por meio rodoviário até o destino final.