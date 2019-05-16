Risco em barragem altera embarque de trem na Vitória a Minas

A Vale anunciou que o embarque de passageiros no trem que circula na Estrada de Ferro Vitória a Minas será alterado, por tempo indeterminado, por conta de uma orientação da Agência Nacional de Mineração (ANM) sobre os riscos na barragem de Gongo Soco, em Barão de Cocais (MG), o comunicado foi feito nesta quinta-feira (16).
Segundo uma reportagem feita pelo Estadão, a Defesa Civil informou que a barragem foi colocada em nível máximo de alerta, que significa risco iminente de ruptura, em 22 de março deste ano.
Em nota, a Vale diz que "a alteração é uma medida preventiva, porque o trem circula nas imediações da cava da mina Gongo Soco, em Barão de Cocais (MG), onde foram identificadas recentemente movimentações no talude Norte da estrutura".
Ainda de acordo com a Vale, a cava e a barragem são monitoradas 24h por dia. E quem parte da estação Belo Horizonte irá embarcar em ônibus alugados pela Vale e conduzido até a Estação Dois Irmãos, em Barão de Cocais, de onde seguirá a viagem por trem. No sentido contrário (Vitória- Belo Horizonte) os passageiros irão desembarcar do trem na Estação Dois Irmãos e seguir por meio rodoviário até o destino final.