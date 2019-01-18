Resultado do Enem é ser divulgado nesta sexta

Enem 2018 vão poder consultar suas notas a partir desta sexta-feira (18). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o horário de liberação será divulgado hoje mesmo, nas rede sociais da instituição. Os candidatos que fizeram o2018 vão poder consultar suas notas a partir desta sexta-feira (18). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (), o horário de liberação será divulgado hoje mesmo, nas rede sociais da instituição.

Para consultar suas notas nas provas objetivas, os candidatos devem acessar a página do participante (

), incluir o CPF e a senha cadastrada. A nota do Enem 2018 só pode ser consultada individualmente.

Os participantes que realizaram o exame como treineiros só terão acesso aos seus resultados no dia 18 de março. O “espelho da redação”, que são as cópias digitalizadas dos textos e as justificativas para as notas, também será liberado em 18 de março, informa o Inep.

SISU

sisu.mec.gov.br. A primeira chamada será no dia 28 de janeiro. Com a nota do Enem 2018, os candidatos podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2019. O prazo começa na próxima terça, dia 22, e encerra na sexta-feira, dia 25. A inscrição é feita pelo site do programa:. A primeira chamada será no dia 28 de janeiro.

A aplicação do Enem 2018 aconteceu nos dias 4 e 11 de novembro. Dos 5,5 milhões de inscritos na edição, apenas 24,9% não compareceram para fazer o exame.