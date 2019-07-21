Vitória

Ressaca do mar provoca estragos na Curva da Jurema

Banhistas registraram na manhã deste domingo (21) cenas da água invadindo a área dos estabelecimentos. Prefeitura confirma obra para o segundo semestre de 2019

O mar agitado tem invadido os quiosques da Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O mar agitado tem provocado estragos no Litoral do Espírito Santo. Mais uma vez, os quiosques da Curva da Jurema, em Vitória, também foram atingidos pela força da água. Banhistas registraram na manhã deste domingo (21) cenas da água invadindo a área dos estabelecimentos.

A Prefeitura Municipal de Vitória anunciou, em junho, a abertura de um edital de licitação para uma obra de engordamento artificial, que consiste em aumentar a faixa de areia. Serão retirados 50 mil metros cúbicos de areia de jazidas marinhas, que serão colocados na Curva da Jurema.

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, explicou que no último verão foi feita uma manutenção na orla da Curva da Jurema, onde foi removida a areia do lado norte para o sul. Segundo o secretário, a situação de erosão foi amenizada na época. E agora, com o orçamento aprovado, a prefeitura aguarda o término do processo de licitação da obra de engordamento de areia.

"As empresas cadastradas no licenciamento tem até o dia 28 de julho para apresentarem suas propostas. Nós calculamos que no início de agosto já teremos o resultado da licitação. E esperamos entregar essa obra no próximo verão. É uma obra que não é tão longa. Se tudo ocorrer dentro do possível, deve durar de 45 a 60 dias. Vamos entregar entre outubro e novembro", promete o secretário.

Os estragos causados pelo mar agitado nos últimos dias terão que esperar. O secretário de Meio Ambiente de Vitória explicou ainda que não é viável executar nenhuma ação enquanto o mar estiver de ressaca. "O que podemos fazer novamente é o remanejamento de areia, mas não posso fazer agora. Se eu colocar hoje, amanhã o mar leva embora de novo. Não adianta fazer agora", declara.

