Relógio digital registra temperatura de 42ºC em Vitória

Um dos relógios digitais que estão distribuídos pela Capital domarcou a temperatura de 42ºC no início da tarde desta segunda-feira (21), por volta das 14h30. A cena chamou atenção do músico Altamir Furlane, que, ao passar pelo cruzamento da, visualizou a informação e registrou as duas fotos abaixo.

"Registrei a foto porque não acho que seja comum 42 graus. Mas, pelo calor que eu estava sentindo, dava para acreditar. Passo caminhando por ali com frequência e sempre olho a temperatura. Quando vi hoje, me assustei. Fiquei meia hora olhando para ver se não estava enxergando errado", disse.

Acionada pela reportagem do, a, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), informou, em nota, que todos os equipamentos fazem sua própria medição, levando em conta fatores, como, por exemplo, temperatura do asfalto, incidência de ventos, massas de ar, fachadas próximas e poluição, que influenciam diretamente na leitura realizada.

"As leituras realizadas por institutos de meteorologia são feitas em estações isoladas e livres de quaisquer interferências externas, o que faz com que elas não possam ser adotadas como um parâmetro de comparação com os relógios. Por volta das 16h, técnicos foram ao local com medidores e constataram que o equipamento está com a medição correta da temperatura", informou.