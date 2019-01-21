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Reta da Penha

Relógio digital registra temperatura de 42ºC em Vitória

A Prefeitura de Vitória garantiu que o dado está correto, e que, quem passou pela Reta da Penha nesta segunda-feira (21), pode "experimentar" o calor de 42ºC

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 18:02

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

21 jan 2019 às 18:02
Termômetros registraram temperaturas diferentes em vários pontos da cidade Crédito: Fernando Madeira
Um dos relógios digitais que estão distribuídos pela Capital do Espírito Santo marcou a temperatura de 42ºC no início da tarde desta segunda-feira (21), por volta das 14h30. A cena chamou atenção do músico Altamir Furlane, que, ao passar pelo cruzamento da Reta da Penha, visualizou a informação e registrou as duas fotos abaixo.
Termômetro da Reta da Penha registrou 42ºC na tarde desta segunda-feira (21) Crédito: Altamir Furlane
"Registrei a foto porque não acho que seja comum 42 graus. Mas, pelo calor que eu estava sentindo, dava para acreditar. Passo caminhando por ali com frequência e sempre olho a temperatura. Quando vi hoje, me assustei. Fiquei meia hora olhando para ver se não estava enxergando errado", disse.
> Termômetro registra 40º C em Cachoeiro nesta segunda-feira
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), informou, em nota, que todos os equipamentos fazem sua própria medição, levando em conta fatores, como, por exemplo, temperatura do asfalto, incidência de ventos, massas de ar, fachadas próximas e poluição, que influenciam diretamente na leitura realizada.
"As leituras realizadas por institutos de meteorologia são feitas em estações isoladas e livres de quaisquer interferências externas, o que faz com que elas não possam ser adotadas como um parâmetro de comparação com os relógios. Por volta das 16h, técnicos foram ao local com medidores e constataram que o equipamento está com a medição correta da temperatura", informou.
Na tarde desta segunda-feira (21), o Instituto Climatempo divulgou que a temperatura em Vitória estava em 32ºC.

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