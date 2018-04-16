Região Serrana do ES em estado de alerta por conta da chuva

Ruas alagadas em Alfredo Chaves, na manhã desta segunda-feira (16) Crédito: Internauta | WhatsApp Gazeta Online

fortes chuvas no Estado. A Defesa Civil nos municípios da região Serrana do Estado estão em alerta por conta das

Em Alfredo Chaves, o coordenador Aldinei Cardoso da Silva informou que a chuva no município começou na noite de domingo (15) e até na tarde desta segunda-feira (16) já foram registradas ocorrências de alagamentos, queda de barreiras e obstrução de estradas.

"Nos concentramos hoje pela manhã em desobstruir estradas onde houve quedas de barreiras", disse.

Entre as estradas que ficaram obstruídas com quedas de barreiras estão a Rodovia Costa Agustinho, que liga Alfredo Chaves ao distrito de Sagrada Família; o acesso da Cidade para a BR 101; a estrada de acesso à Comunidade de Cachoeira Alta e também a que liga Alfredo Chaves a Matilde.

Além disso, seis ruas estão estão alagadas nos bairros Macrina e Santa Teresinha e as aulas foram suspensas no município.

NÍVEL DO RIO

O Rio Braço do Sul, que corta a Cidade de Marechal Floriano, de acordo com o chefe da regional da defesa civil do 4º Batalhão, Tenente De Souza, está cheio, mas não atingiu a cota de inundação, que é feita através de monitoramento visual.

"Registramos pequenos deslizamentos de terras e o aumento do nível do rio, mas estamos em alerta porque as chuvas continuam. Até agora, nenhuma família está desalojada ou desabrigada", disse.

Os deslizamentos de terras no município foram registrados no Centro da Cidade, além de queda de árvores na rodovia BR 262.

Já em Domingos Martins, houve pequenos deslizamentos em estradas rurais, que de acordo com o tenente aconteceu por conta de escavações irregulares em taludes para construção.

Em Santa Maria de Jetibá, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado informou que um deslizamento de encosta interditou a rodovia ES 264, na altura de São João de Belém, que liga Santa Leopoldina a Santa Maria de Jetibá, mas a pista já foi liberada.