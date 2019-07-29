Fidelização da audiência

Rede Gazeta participa de novo projeto do Facebook

Meio de comunicação está entre os 10 eleitos no país para tornar negócios mais sustentáveis

Publicado em 29 de julho de 2019 às 10:47 - Atualizado há 6 anos

O time da Rede Gazeta é formado pela especialista em Produto Digital Bruna Borjaille, o analista de Marketing Edson Guidoni, os editores Samantha Nogueira e Danilo Meirelles e o analista de Mercado Joelson Cruz Crédito: Clara Uliana

Com o objetivo de apoiar veículos de notícias locais, o Facebook selecionou dez meios de comunicação da imprensa brasileira para participar do “Acelerador de Notícias Locais”, entre eles o jornal A GAZETA. A partir desta segunda-feira (29), o projeto vai ajudar as empresas de comunicação participantes a tornarem os modelos de negócio mais sustentáveis, encontrando e fidelizando a audiência.

Uma pesquisa realizada em 2018 com o apoio do Facebook, o Atlas de Notícias, identificou que 51% dos municípios brasileiros não possuem cobertura de imprensa, os chamados desertos de notícias. Uma das finalidades da iniciativa é atuar nesses locais, levando um fluxo de notícias maior para os municípios com essa escassez.

"Nosso objetivo é dar ainda mais suporte ao importante trabalho feito pelos veículos de notícias locais. Acreditamos que esse tipo de notícia tem um papel importante para criar comunidades e queremos que seja um ecossistema forte com histórias relevantes, seja no Facebook ou fora da plataforma", afirmou a gerente de Parcerias Estratégicas do Facebook no Brasil, Sabrina Cimenti.

A equipe representante de A GAZETA já está em São Paulo para o primeiro encontro. O time é formado pela especialista em Produto Digital da Rede Gazeta, Bruna Borjaille, o analista de Mercado Joelson Cruz, o analista de Marketing Edson Guidoni e os editores Samanta Nogueira e Danilo Meirelles.

Para Bruna, os objetivos dos veículos da Rede Gazeta já estão alinhados com o que o Facebook está propondo. “Vamos aproveitar todo conhecimento obtido durante este período para aplicar na nossa estratégia de negócio digital. Além de interagir com especialistas de renome mundial no mercado publisher, vamos poder ainda trocar experiências com outros grupos de comunicação do Brasil”, disse.

Durante o programa de aceleração, que vai durar 12 semanas, os representantes dos veículos de comunicação vão participar de encontros presenciais e seminários on-line com especialistas de grupos de notícias internacionais. Além disso, eles vão trabalhar com mentores e receber apoio financeiro para criar seus próprios projetos.

“A Rede Gazeta tem como missão contribuir para o desenvolvimento capixaba, investindo no protagonismo local. Essa parceria com o Facebook vai ao encontro desse nosso compromisso e pode nos dar subsídios para cumprir ainda melhor essa missão”, explicou o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta, André Furlanetto.

Além do jornal A GAZETA, fazem parte do projeto os seguintes veículos: Gazeta do Povo (PR), O Povo (CE), Estado de Minas (MG), Correio (BA), NSC Total (SC), Jornal do Commercio (PE), A Crítica (AM), Correio do Estado (MS) e O Popular (GO).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta