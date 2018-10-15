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Receita Federal paga o quinto lote de restituições do IR

A Receita Federal recebeu 29.269.987 declarações do Imposto de Renda dentro do prazo legal neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 11:10

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 11:10

Selo Imposto de Renda 2018 Crédito: Marcelo Franco
A Secretaria da Receita Federal paga hoje (15) as restituições referentes ao quinto lote do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2018. O lote inclui restituições residuais de 2008 a 2017. As consultas foram liberadas no último dia 5.
De acordo com a Receita Federal, serão pagos R$ 3,3 bilhões para 2.532.716 contribuintes. Desse total, R$ 3,157 bilhões referem-se ao quinto lote do IR de 2018, que contemplará 2.459.482 contribuintes.
A Receita Federal recebeu 29.269.987 declarações do Imposto de Renda dentro do prazo legal neste ano. O número superou a estimativa inicial, que era de 28,8 milhões de declarações.
Para acessar o extrato do IR é necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal, ou certificado digital emitido por autoridade habilitada.

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