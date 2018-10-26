Quase 100 milímetros de chuva em intervalo de 24 horas na Serra

Chuva na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Defesa Civil Estadual divulgou nesta sexta-feira (26) um informativo com os acumulados do volume de chuva no Espírito Santo. A forte chuva que atinge o Estado alagou as principais vias da Grande Vitória desde o início desta manhã. divulgou nesta sexta-feira (26) um informativo com os acumulados do volume de chuva no. A forte chuva que atinge o Estado alagou as principais vias dadesde o início desta manhã.

Serra, onde foi registrado o maior volume de chuva, das 17h desta quinta (25) até às 17 desta sexta-feira (26), choveu o total de 93 milímetros; em Vitória, os pluviômetros registraram 74 milímetros; em Aracruz, 63 milímetros; Santa Maria, 47 milímetros; em Cariacica, foram registrados 45 milímetros de chuva e, em Vila Velha, que costuma alagar com facilidade, foram registrados 36 milímetros. Nenhuma ocorrência grave foi registrada. O órgão informou que, na, onde foi registrado o maior volume de chuva, das 17h desta quinta (25) até às 17 desta sexta-feira (26), choveu o total de 93 milímetros; em, os pluviômetros registraram 74 milímetros; em, 63 milímetros;, 47 milímetros; em, foram registrados 45 milímetros de chuva e, em, que costuma alagar com facilidade, foram registrados 36 milímetros. Nenhuma ocorrência grave foi registrada.

ENTENDA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Reprodução | Somar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande?

Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.