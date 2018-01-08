Quais são as melhores praias do Espírito Santo na sua opinião?

Destino certo de capixabas e turistas, as praias do Espírito Santo são capazes de agradar a todos os gostos: desde os que procuram lugares mais reservados para explorar as belezas naturais até os que não abrem mão de curtir o agito do verão. E como a estação mais quente do ano chegou com tudo, o Gazeta Online quer saber: quais são as melhores praias do Estado na sua opinião? Responda à nossa enquete e ajude outras pessoas a criarem seus próprios roteiros para os dias de calor.