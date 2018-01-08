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Enquete

Quais são as melhores praias do Espírito Santo na sua opinião?

Responda à nossa enquete e ajude outras pessoas a criarem seus próprios roteiros para os dias de calor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 19:51

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 19:51

* Atualizada às 19h34
Destino certo de capixabas e turistas, as praias do Espírito Santo são capazes de agradar a todos os gostos: desde os que procuram lugares mais reservados para explorar as belezas naturais até os que não abrem mão de curtir o agito do verão. E como a estação mais quente do ano chegou com tudo, o Gazeta Online quer saber: quais são as melhores praias do Estado na sua opinião? Responda à nossa enquete e ajude outras pessoas a criarem seus próprios roteiros para os dias de calor.
A votação fica aberta até as 10 horas desta quinta-feira (11). 

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