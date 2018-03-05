Protesto de alunos do Ifes interdita trânsito na BR 259, em Colatina

A BR 259 ficou cerca de duas horas e meia interditada na manhã desta segunda-feira (5). Alunos do Instituto Federal do Espírito Santos (Ifes) de Colatina fecharam a rodovia porque os ônibus escolares ainda não podem passar pelo trecho, apenas veículos leves. No dia 6 de fevereiro, um deslizamento de rochas interditou completamente a rodovia.

O sistema Pare e Siga na rodovia foi liberado na última sexta-feira (2), mas por enquanto só para carros pequenos. Os veículos pesados, como ônibus, não podem passar ainda e com isso os estudantes continuam desviando pela ES 446.





Your browser does not support the audio element. Alunos do IFES interditam a BR 259 em Colatina

O problema é que a estrada de terra e a viagem se torna difícil por causa dos buracos e do fluxo intenso de caminhões. Por causa dessa situação, as aulas no Ifes de Itapina estão começando às 8 horas da manhã.

Tudo isso pra dar tempo dos alunos chegarem. Ainda assim, tem aluno que nem consegue chegar à escola. No total são cerca de 200 alunos prejudicados.

DNIT

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit-ES) foi demandado sobre o pedido dos alunos, mas não respondeu até o momento. A BR 259 foi liberada pelos manifestantes por volta das 8h30. O trânsito ficou complicado na região e muitos motoristas tiveram que esperar. Uma fila de carros se formou próximo ao km 79. Assista ao vídeo abaixo:

INTERDIÇÃO TAMBÉM NO DESVIO

Como se não bastasse a interdição parcial no km 79 da BR 259 e o protesto realizado mais cedo, os motoristas também enfrentam problemas na ES 446, uma estrada de chão utilizada como desvio. Caminhões bloqueiam a estrada desde antes das 6 horas.