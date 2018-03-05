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Ônibus não passam

Protesto de alunos do Ifes interdita trânsito na BR 259, em Colatina

Eles reclamam que estão demorando a chegar no instituto, já que os ônibus ainda não passam pela rodovia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 14:07

Publicado em 05 de Março de 2018 às 14:07

A BR 259 ficou cerca de duas horas e meia interditada na manhã desta segunda-feira (5). Alunos do Instituto Federal do Espírito Santos (Ifes) de Colatina fecharam a rodovia porque os ônibus escolares ainda não podem passar pelo trecho, apenas veículos leves. No dia 6 de fevereiro, um deslizamento de rochas interditou completamente a rodovia.
O sistema Pare e Siga na rodovia foi liberado na última sexta-feira (2), mas por enquanto só para carros pequenos. Os veículos pesados, como ônibus, não podem passar ainda e com isso os estudantes continuam desviando pela ES 446.
 
Alunos do IFES interditam a BR 259 em Colatina
O problema é que a estrada de terra e a viagem se torna difícil por causa dos buracos e do fluxo intenso de caminhões. Por causa dessa situação, as aulas no Ifes de Itapina estão começando às 8 horas da manhã.
Tudo isso pra dar tempo dos alunos chegarem. Ainda assim, tem aluno que nem consegue chegar à escola. No total são cerca de 200 alunos prejudicados.
DNIT
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit-ES) foi demandado sobre o pedido dos alunos, mas não respondeu até o momento. A BR 259 foi liberada pelos manifestantes por volta das 8h30. O trânsito ficou complicado na região e muitos motoristas tiveram que esperar. Uma fila de carros se formou próximo ao km 79. Assista ao vídeo abaixo: 
INTERDIÇÃO TAMBÉM NO DESVIO
Como se não bastasse a interdição parcial no km 79 da BR 259 e o protesto realizado mais cedo, os motoristas também enfrentam problemas na ES 446, uma estrada de chão utilizada como desvio. Caminhões bloqueiam a estrada desde antes das 6 horas.
Um deles quebrou e outro tentou passar assim mesmo, mas acabou preso. A Polícia Militar afirmou que pediu ajuda à prefeitura para a retirada dos veículos, que ainda estão no local. (Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste)

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