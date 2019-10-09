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Risco de doenças

Projeto que proíbe alimentar pombos é aprovado em Vitória

O autor da proposta, vereador Leonil,  justifica o texto afirmando que animais podem transmitir doenças. Se proposta for sancionada, a Prefeitura de Vitória tem 90 dias para regulamentar a Lei

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 11:24

Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

09 out 2019 às 11:24
Pombo Crédito: Pixabay
Um projeto de lei que visa proibir que pombos sejam alimentados nas vias e áreas públicas na Capital foi aprovado na Câmara de Vereadores de Vitória. O texto segue agora para aprovação ou veto do prefeito de Vitória, Luciano Rezende.
A proposta diz que a ave transmite diversas doenças e vermes, portanto seria necessária essa ação para evitar a propagação de doenças causadas pelos pombos.

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A iniciativa também proíbe a construção de abrigos para pombos e impõe multa no valor de R$ 200 para quem descumprir o que está previsto na norma. Na justificativa do projeto, o vereador Leonil diz que o pombo pode abrigar vermes e insetos em suas penas, que podem se desprender no voo e cair em alguém.
Se a proposta for sancionada, a Prefeitura de Vitória tem 90 dias para regulamentar a Lei e começar a aplicá-la efetivamente.

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