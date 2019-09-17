Por conta de uma infestação de piolhos de pombos a Escola Municipal de Ensino Fundamental Lacerda de Aguiar, em Piúma, Litoral Sul do Estado, suspendeu nesta terça-feira (16) as aulas por uma semana ou, até que se resolva o problema. A instituição, onde estudam mais de 800 alunos, será evacuada para dedetização.
Infestação de piolhos de pombo interdita escola de Piúma
Em nota oficial, divulgado pelo município, a Secretaria de Educação informou que tomou a decisão após uma reunião que aconteceu hoje. Foi decidido que as aulas estão suspensas até a próxima segunda-feira (23), sendo dispensados também os funcionários; a partir de amanhã, a escola passará por uma vistoria com a equipe da Saúde (Vigilância Ambiental) e a secretaria de Obras fará a retirada dos ninhos de pombos, limpeza das colunas, pintura no interior das salas e vistoria no bebedouro e nas caixas d'água;
Após isso, haverá ainda um mutirão para faxinar toda a área da escola. Na sexta-feira (20) haverá outra reunião com mães de alunos, professoras, diretora da escola, vereadores, secretários de Saúde, Meio Ambiente e Obras. A Secretaria de Educação reforça que as aulas suspensas serão repostas.
Risco
O médico infectologista Crispim Cerutti Júnior, explica que além do piolho, as fezes da ave também podem transmitir doenças. “O pilho, como um inseto que entra em contato as pessoas e suga o sangue tem risco potencial, mas não inicia uma epidemia. Se a região está infestada é natural que interditem para a limpeza”, analisa.
Ele conta ainda que podem haver dermatites nas crianças, uma reação alérgica ao contato com o piolho. “Uma vez eliminado o foco, não há risco. As fezes, porém, podem provocar uma doença fúngica, que invade o corpo e pode se transformar em uma meningite crônica. É um caso menos frequente”, concluí o médico.