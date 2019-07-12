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Proposta na Assembleia

Projeto prevê que Transcol tenha tomada para recarregar celular

A proposta é de autoria do deputado Danilo Bahiense (PSL)

Publicado em 

11 jul 2019 às 23:44

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 23:44

Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) prevê que seja implantado em linhas do sistema Transcol pontos de energia para que celulares, tablets e objetos similares possam ser recarregados nos coletivos. A proposta é de autoria do deputado Danilo Bahiense (PSL).
De acordo com o projeto, a instalação das tomadas seria de responsabilidade da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop). "A finalidade de atender à demanda dos cidadãos em seus deslocamentos que por incontáveis vezes ficam impossibilitados de se comunicar por conta dos esgotamento da bateria de seus dispositivos móveis".
A proposta ainda afirma que o valor da passagem não pode sofrer reajuste devido ao investimento com os pontos de energia. "A instalação ocorrerá de modo a não onerar o preço da tarifa ou gerar subsídio aos sistemas de transportes, ficando autorizados publicidade e outros mecanismos de suporto dos custos", dizia a proposta.
O projeto foi lido no plenário da Assembleia e será encaminhada às comissões para análise. Se aprovada, o texto segue para sanção do governador do Estado, Renato Casagrande
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, na noite desta quinta-feira (11), a Setop informou que não irá se manifestar sobre o projeto de lei.

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