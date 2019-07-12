Projeto prevê que Transcol tenha tomada para recarregar celular

Um projeto de lei que tramita naprevê que seja implantado em linhas do sistema. A proposta é de autoria do deputado Danilo Bahiense ().

De acordo com o projeto, a instalação das tomadas seria de responsabilidade da. "A finalidade de atender à demanda dos cidadãos em seus deslocamentos que por incontáveis vezes ficam impossibilitados de se comunicar por conta dos esgotamento da bateria de seus dispositivos móveis".

A proposta ainda afirma que o valor da passagem não pode sofrer reajuste devido ao investimento com os pontos de energia. "A instalação ocorrerá de modo a não onerar o preço da tarifa ou gerar subsídio aos sistemas de transportes, ficando autorizados publicidade e outros mecanismos de suporto dos custos", dizia a proposta.