Projeto de lei não pretende legalizar o incesto no país

A proposta, na verdade, visa ampliar o reconhecimento de famílias pelo Estado englobando, por exemplo, a adoção por casais homossexuais e os casos em que crianças são educadas por tios e avós