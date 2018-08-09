Professor capixaba dá aula de rock e metal em universidade de Rondônia

Vitor Cei da aula de rock na Universidade Federal de Rondônia e vai levar curso para o Canadá em 2019 Crédito: Reprodução/Facebook

"Faz o que tu queres pois é tudo da lei. Da lei." Se você cantarolou essa frase, provavelmente acredita que o autor da mesma é Raul Seixas. Certo? Nem tanto. Antes do cantor brasileiro musicar tal frase, ela foi dita pelo mago e escritor inglês Aleister Crowley. Achou curioso? Pois saiba que essa e outras curiosidades musicais viraram disciplina de universidade. A aula de rock e heavy metal é ministrada pelo professor capixaba Vitor Cei, de 35 anos, na Universidade Federal de Rondônia.

Disciplina optativa do curso de letras-português, as aulas tiveram início na semana passada e pretendem mostrar que a literatura está muito além dos livros. Com o som ligado, alunos e professor analisam as letras de clássicos do rock nacional e mundial. Aleister Crowley, por exemplo, influenciou, além de Raul Seixas, David Bowie e Iron Maiden.

"Aleister Crowley influenciou muitos músicos nos anos 1960 e 1970, como Jimmy Page, Beatles, Raul Seixas, David Bowie e Iron Maiden. Várias letras des músicas do Raul, como Sociedade Alternativa e A Lei, tem interferência do Crowley. As canções de Bowie Oh! You Pretty Things, Quicksand, Eight Line Poem e Fill Your Heart fazem alusão às ideias de Crowley. Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, chegou a admitir em sua autobiografia que as letras do Maiden estão repletas de referências a Crowley. Na carreira solo de Bruce Dickinson, o próprio Aleister Crowley aparece como protagonista da canção Man of Sorrows. A ideia da disciplina é mostrar a importância de ler outras formas literárias, como letra de música, e a influência disso na cultura popular", explica o professor.

PROJETO COMEÇOU NA UFES E VAI GANHAR O CANADÁ

Formado em filosofia e mestre em letras pela Ufes, Cei é doutor em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os estudos sobre música começaram ainda na graduação: a disciplina que ele ministra hoje em Rondônia é baseada em um projeto de pesquisa feito na Ufes, em 2009. Em 2010, o capixaba também escreveu um livro sobre Raul Seixas, e depois chegou a traduzir para o português a principal obra de Aleister Crowley (Os Livros Sagrados de Thelema). No ano que vem, Cei vai levar a aula para o Canadá. Ele será professor visitante University of British Columbia (UBC), em Vancouver, considerada uma das 20 melhores universidades públicas do mundo.

"O primeiro trabalho sobre isso eu estava na graduação de filosofia, depois aprofundei mestrado e agora retomei e vou continuar aprofundando. Espero voltar de lá (Canadá) com outro livro pronto sobre Crowley e Raul Seixas. Universidades com aula de rock são poucas no Brasil, só sei da PUC do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). No Espírito Santo, eu desconheço e, em Rondônia, meu curso é o primeiro. Lá fora é muito comum, mas aqui é um campo que está ganhando espaço, no Brasil ainda está começando, e a gente espera contribuir para esse tipo de estudo", esclarece.

Vitor Cei durante o lançamento do seu livro sobre Raul Seixas Crédito: Arquivo Pessoal

MESTRE RAUL SEIXAS

O interesse de Vitor Cei pela música e a admiração por Raul Seixas começaram ainda na infância. O hobbie virou profissão, e as pesquisas fizeram o professor capixaba descobrir algumas particularidades do ídolo "Maluco Beleza".

"Com 10 anos de idade, um amigo (Welder) me apresentou uma fita cassete do Raul Seixas, eu me encantei e desde então escuto. Depois passei a gostar de outras bandas de rock e, na adolescência, descobri o Aleister Crowley. Trabalho com prazer. Nas aulas a gente escuta as músicas e mostra a relação intertextual e intermidiática, as citações, paródias e até plágios. No caso de Raul Seixas, a música A Lei é uma tradução de um texto do Crowley. Raul traduz e assina como se fosse dele", afirma, antes de completar.