Procon da Serra realiza mutirão para negociar dívidas

Um mutirão de renegociação de dívidas será realizado entre os dias 8 e 12 de julho destinado aos consumidores em débito com o Procon da Serra. Participarão do ato 13 empresas, dentre bancos, financeiras e telefonias. Os interessados devem fazer agendamento online a partir desta quinta-feira (27), pelo site ou por meio do acesso ao banner do evento.
Estão previstos para o período mais de 3.800 atendimentos, os quais serão realizados em uma faculdade de Laranjeiras.
EMPRESAS PARTICIPANTES
Bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Banestes
Financeiras: Crefisa, Dacasa, AgoraCred, Avista
Telefonia: Grupo Claro/Net/Embratel, Vivo, Oi
Outros: Cesan, EDP Escelsa
SERVIÇO
Onde: Faculdade Doctum, em Laranjeiras, Serra
Quando: 8 a 12 de julho
Inscrições: a partir desta quinta-feira (27) pelo site do Procon ou acessando o banner do evento no site da prefeitura.
Procedimento necessário: Escolher a empresa pela qual deseja ser atendido, dia e horário, nome, CPF, telefone e email.