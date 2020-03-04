Princípio de incêndio atinge cozinha do Tribunal de Contas do ES

Um princípio de incêndio atingiu a cozinha da sede do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na Enseada do Suá, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (04). Ninguém se feriu. Uma parte da cozinha foi isolada para a perícia que pode apontar a causa do fogo.
De acordo com militares do Corpo de Bombeiros, que atenderam a ocorrência, o princípio de incêndio começou na parte elétrica da cozinha. Um caminhão do Corpo de Bombeiros esteve no local.
Em nota, a corporação afirmou que não precisou atuar pois os próprios servidores do Tribunal de Contas controlaram o fogo com extintores de incêndio. Disse que por se tratar de órgão público, foi solicitada a perícia. Questionado sobre a situação do local quanto as exigências do Corpo de Bombeiros, o órgão confirmou que o Tribunal de Contas do ES possui alvará. Confira a nota na íntegra:
"O Corpo de Bombeiros Militar informa que foi acionado na manhã desta quarta-feira (04), por volta das 7 h, para atender uma ocorrência de incêndio em órgão público, na Enseada do Suá, Vitória. A guarnição não atuou nesta ocorrência, pois, ao chegar no local, constatou que foi um princípio de incêndio na parte elétrica do órgão e debelado por extintores pelos próprios servidores. A perícia de incêndio foi acionada, por ser um órgão público. O local possui alvará".
O Tribunal de Contas do Espírito Santo informou, por meio da assessoria de comunicação, que o ocorrido não interferiu nas atividades, que transcorrem normalmente nesta quarta-feira (04).
Com informações de José Carlos Schaeffer