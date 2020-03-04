  Princípio de incêndio atinge cozinha do Tribunal de Contas do ES
Em Vitória

Princípio de incêndio atinge cozinha do Tribunal de Contas do ES

De acordo com militares do Corpo de Bombeiros, que atenderam a ocorrência, o princípio de incêndio começou na parte elétrica da cozinha

Publicado em 04 de Março de 2020 às 07:58

Redação de A Gazeta

Princípio de incêndio atinge cozinha do Tribunal de Contas do ES Crédito: José Carlos Schaeffer
Um princípio de incêndio atingiu a cozinha da sede do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na Enseada do Suá, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (04). Ninguém se feriu. Uma parte da cozinha foi isolada para a perícia que pode apontar a causa do fogo.
De acordo com militares do Corpo de Bombeiros, que atenderam a ocorrência, o princípio de incêndio começou na parte elétrica da cozinha. Um caminhão do Corpo de Bombeiros esteve no local.  
Em nota, a corporação afirmou que não precisou atuar pois os próprios servidores do Tribunal de Contas controlaram o fogo com extintores de incêndio. Disse que por se tratar de órgão público, foi solicitada a perícia. Questionado sobre a situação do local quanto as exigências do Corpo de Bombeiros, o órgão confirmou que o Tribunal de Contas do ES possui alvará.  Confira a nota na íntegra:
"O Corpo de Bombeiros Militar informa que foi acionado na manhã desta quarta-feira (04), por volta das 7 h, para atender uma ocorrência de incêndio em órgão público, na Enseada do Suá, Vitória. A guarnição não atuou nesta ocorrência, pois, ao chegar no local, constatou que foi um princípio de incêndio na parte elétrica do órgão e debelado por extintores pelos próprios servidores. A perícia de incêndio foi acionada, por ser um órgão público. O local possui alvará".
O Tribunal de Contas do Espírito Santo informou, por meio da assessoria de comunicação, que o ocorrido não interferiu nas atividades, que transcorrem normalmente nesta quarta-feira (04).  
Com informações de José Carlos Schaeffer

