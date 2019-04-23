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Uma idosa de 91 anos morreu em decorrência do vírus influenza H3N2 no mês de março, em Vila Velha . As informações foram confirmadas pela Secretaria de Saúde do município. Este é o primeiro caso de morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), conhecida popularmente como supergripe, no Estado, em 2019. O nome da idosa e o bairro onde ela morava não foram divulgados.

"Foi o primeiro óbito registrado de 2019 em Vila Velha. É uma paciente idosa, de 91 anos, que evoluiu a óbito em março e, na semana passada, chegou o resultado laboratorial confirmando a causa", diz a médica infectologista Mylene Murad, que é a referência técnica da Vigilância Epidemiológica de Vila Velha.

Sobre a Prefeitura realizar alguma ação específica no local onde a idosa residia, a médica afirma que não é necessário, porque a influenza é um vírus que circula em todo o Estado. "Para a influenza, o bairro não tem relevância, diferentemente de dengue que tem mosquito naquela região. A influenza é um vírus de ampla circulação. Não significa que ela adquiriu a doença no bairro dela".

Your browser does not support the audio element. Primeiro caso de morte por supergripe é registrado no ES em 2019

VACINAÇÃO

A médica reforça a importância da vacinação. "Tem que lembrar que o vírus está circulando, a ação preventiva que está sendo feita é a vacinação, que já foi iniciada".

Vacinou, você está protegido da doença grave. O grande ganho da vacinação é não ter doença grave Mylene Murad, médica infectologista

De acordo com a infectologista, a idosa não chegou a tomar a vacina da gripe, pois ela faleceu em março e a campanha teve início em abril. Perguntada se a idosa tomou a vacina contra gripe no ano passado, a médica afirmou que não tinha essa informação, mas que a média de duração de proteção é em torno de 10 meses.

"E os subtipos de vírus diferenciam de um ano para o outro. A composição da vacina do ano passado é diferente da composição deste ano, porque os vírus que circulavam no ano passado são diferentes dos que estão circulando agora. O nome é o mesmo, mas eles têm pequenas diferenças, cepas diferentes".

IDADE

Sobre a paciente, a idade foi um fator complicante. "Essa paciente era de grupo de risco, idosa, tem o maior risco de adoecimento, complicação e óbito pelo vírus de influenza. A idade foi o fator mais complicante nesse caso, 91 anos é um paciente muito idoso e que já tem outras comorbidades (doenças) associadas", explica a infectologista.

A referência técnica contou que, por enquanto, não há outros casos de óbitos sendo investigados por influenza. "Por enquanto não, mas vou atualizar os dados até o final da semana. Mas esses dados são mutáveis. Temos que lembrar que estamos em plena sazonalidade da influenza, no período de outono/inverno, quando o vírus circula mais. É esperado ter aumento no número de internações por influenza e é possível ter outro óbito por conta de comorbidades relacionadas".

Mas a médica deixa claro que o vírus influenza nem sempre traz complicações graves, depende de cada pessoa. Um sinal de alerta é ter febre persistente, por mais de quatro dias, e falta de ar.

NÚMERO DE CASOS

Em Vila Velha, são seis de influenza A (H3N2), um de influenza B e um de influenza A, não subtipado, porque foi feito em laboratório privado. O caso da idosa que morreu está incluso nesses números.

ESPÍRITO SANTO

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde, até o momento, em 2019, foram 16 casos confirmados no Espírito Santo de Síndrome Respiratória Aguda Grave, sendo 12 por influenza A (H3N2), quatro por influenza B, resultando em um óbito. A Sesa não especificou se esse óbito é o registrado em Vila Velha.

2018

Já no ano passado, foram 160 casos confirmados de Síndrome Respiratória Aguda Grave, sendo 106 por influenza A (H1N1), 46 por influenza A (H3N2), oito por influenza B. O número de óbitos em 2018 foi de 22.

2017