PRF apreende carretas com excesso de peso na Serra

Veículos apreendidos nesta madrugada também estavam com amarração indevida

Gazeta Online

Luiza Campos

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 14:58

 - Atualizado há 6 anos

Cinco carretas são apreendidas com excesso de peso na Serra Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta

Cinco carretas foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta terça-feira (6), na Serra. De acordo com informações da PRF, os veículos foram apreendidos por diversas irregularidades, entre elas, excesso de peso e amarração indevida.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta estaria transportando um bloco sem autorização, outra sem a inspeção do trava bloco, duas sem a trava que segura a mercadoria para o transporte e duas com curso vencido de excesso de peso.

Todas as carretas foram recolhidas para um pátio credenciado da PRF. 

