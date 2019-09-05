Home
>
Grande Vitória
>
Previsão de frente fria e ressaca a partir desta quinta no ES

Previsão de frente fria e ressaca a partir desta quinta no ES

Segundo o Incaper, as nuvens aumentam e a temperatura diminui com previsão de chuva em alguns momentos nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e trechos do Nordeste