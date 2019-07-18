Avistamento

Preservação de mares e oceanos em debate durante festival de baleias

Nesse encontro, os participantes devem destacar propostas para liderar projetos e ações na proteção dos oceanos no Brasil

O desafio de cuidar dos mares e dos oceanos de modo sustentável e em harmonia com a vida marinha estará em discussão no 6º Festival de Baleias, durante a 26° Festa da Baleia em Nova Viçosa (BA), que vai até o dia 21 de julho. A cidade é uma das que fazem parte da Costa das Baleias e a discussão sobre a preservação interessa a Vitória, que também conta com o turismo de avistamento.

Neste ano, o tema abordado será "O Desafio do uso sustentável do mar no Brasil". Entre as atividades, está o IV Simpósio do Mar. Nesse encontro, os participantes devem destacar propostas para liderar projetos e ações na proteção dos oceanos no Brasil.

Nova Viçosa está entre os municípios que fazem parte da Costa das Baleias, berço das baleias Jubarte, tendo uma conexão com Vitória (ES) no turismo de avistamento das Baleias Jubarte.

A temporada de passagem das baleias Jubarte pelo litoral do Espírito Santo começou precocemente em 2019. Os animais, que normalmente começam a aparecer na nossa costa a partir de junho, estão dando o ar da graça desde o mês de maio.

Especialistas apontam que o grupo que migra para as águas tropicais, durante o ciclo de reprodução, vem, especialmente, para o litoral do Espírito Santo e da Bahia. Os animais procuram a região, que apresenta profundidade de 40 a 60 metros justamente por preferirem águas mais quentes e calmas, mais abrigadas. Atualmente, são cerca de 20 mil baleias dessa espécie fazendo a migração e o número é crescente, já que em cada temporada nascem de 2 a 3 mil filhotes.

Aproveitando a situação e o fomento turístico, empresas iniciaram os passeios para ver o espetáculo da passagem dos mamíferos por aqui e em outras cidades que contam com esse tipo de atração, na Bahia.

Para este ano, são esperados cerca de 1.500 turistas no avistamento de baleias no Espírito Santo.

