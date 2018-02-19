Prefeitura vai proibir tendas permanentes nas praias de Guarapari

Tenda armada e vazia na Praia de Peracanga, em Guarapari Crédito: Marcelo Prest

A prefeitura de Guarapari informou neste domingo (18) que a instalação de tendas e ombrelones de forma contínua nas praias do município poderá ser proibida por lei a partir do próximo verão. Segundo a Secretaria Municipal de Postura e Trânsito, a medida procura democratizar o espaço da areia.

o Gazeta Online denuncia o loteamento das praias de Guapari, principalmente nas praias das Virtudes, do Morro, de Peracanga e das Castanheiras. A dominação do espaço pelas tendas revolta os turistas que vão à Guarapari. Alguns afirmam que as estruturas são "montadas no Natal e retiradas só na Semana Santa". Desde 2016,, principalmente nas praias das Virtudes, do Morro, de Peracanga e das Castanheiras. A dominação do espaço pelas tendas revolta os turistas que vão à Guarapari. Alguns afirmam que as estruturas são "montadas no Natal e retiradas só na Semana Santa".

Durante reportagem em janeiro deste ano, alguns proprietários de tendas afirmaram que têm autorização da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) para demarcar o local. A SPU, no entanto, afirmou na ocasião que não concede esse tipo de autorização.

Com a lei, que ainda ainda será redigida e fará parte do planejamento de verão para os anos de 2018 e 2019, o município visa atender a solicitação do SPU de evitar a ocupação irregular das praias, que são área da União e "bem de uso comum do povo".

A prefeitura afirmou que a lei contemplará a permissão para a colocação de tendas por períodos mais longos apenas em algumas datas específicas no ano.

Duas tendas demarcam espaço na Praia das Virtudes Crédito: Marcelo Prest

CASO ANTIGO

denunciado ao Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES), em janeiro de 2017. Porém, o caso foi arquivado em julho do mesmo ano pois, segundo o MPF, a apuração indicou que os problemas haviam sido sanados, pois a prefeitura informou que as tendas e barracas haviam sido retiradas. A demarcação de espaços com a instalação das estruturas fixas no período de verão na Praia das Virtudes foi. Porém, o caso foi arquivado em julho do mesmo ano pois, segundo o MPF, a apuração indicou que os problemas haviam sido sanados, pois a prefeitura informou que as tendas e barracas haviam sido retiradas.