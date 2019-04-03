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Combustível

Prefeito no ES abastece carro particular com dinheiro público

O prefeito de Itaguaçu confessou o delito em depoimento e firmou acordo com o MPES que prevê pagamento de mais de R$ 6 mil

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 19:00

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

03 abr 2019 às 19:00
Prefeito de Itaguaçu firma acordo de Não Persecução Penal com o MPES Crédito: Divulgação | Arquivo
O prefeito de Itaguaçu, Darly Dettmann, município localizado na região Norte do Estado, foi alvo de investigação pela prática de condutas ilícitas relacionadas ao abastecimento de carro particular com combustível destinado aos veículos da prefeitura, bem como por ter inserido dados falsos em nota do posto conveniado. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) firmou com a autoridade, no dia 22 de janeiro, acordo de Não Persecução Penal, o qual prevê o pagamento de R$ 6.090,00 pela autoridade.
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De acordo com informações do MP, o pagamento do valor estipulado deveria ser realizado no prazo de dez dias úteis, "contados a partir da ciência da homologação judicial". Haja vista que a publicação no Diário Oficial da homologação do acordo ocorreu somente no dia 25 de março, o prazo para cumprimento do pacto ainda não foi extinto, sendo que, até o momento, a quantia não foi paga.
Na hipótese de o prazo chegar ao fim sem que tenha havido pagamento do valor, estabelecido em cinco vezes o montante do dano apurado, poderá haver então denúncia da infração para processamento normal pela Justiça. 
A finalidade do acordo é a de dar uma resposta rápida com relação a crimes de menor gravidade, que foram cometidos sem violência ou grave ameaça e cuja pena não ultrapasse quatro anos. 
O prefeito Darly Dettmann, em depoimento colhido, chegou a confessar a prática dos delitos, chegando a reparar o dano apurado.
Até o momento, a reportagem não conseguiu contato para manifestação da autoridade municipal.
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