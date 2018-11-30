Praias liberadas para banho em Vitória, Vila Velha e Guarapari

Banhistas se divertem no mar da Praia da Costa Crédito: Fernando Madeira

Com as altas temperaturas na Grande Vitória, as praias voltaram a ficar cheias. O bom é que 36 dos 49 pontos de Vitória, Vila Velha e Guarapari estão liberados para um agradável banho de mar, de acordo com as prefeituras.

Em Vitória, toda a orla da Praia de Camburi (com exceção do Canal de Camburi, 50 metros após o primeiro píer) está liberada para banho, assim como a Curva da Jurema, e as ilhas do Frade e do Boi.

As praias mais frequentadas estão próprias para banho. A população pode entrar na água tranquila. Os locais que estão impróprios são historicamente conhecidos, afirmou o secretário Municipal de Meio Ambiente (Semmam), Luiz Emanuel Zouain.

O secretário afirma que há cinco pontos impróprios e quatro interditados para banho na Capital. Ele explica que isso ocorre principalmente devido ao esgoto jogado no mar.

Quando a água está imprópria é um alerta porque pode haver coliformes fecais, mas os resultados constantemente variam por vários fatores, como, por exemplo a chuva. O mais sério é em relação à interdição que geralmente ocorre por causa da grande quantidade de esgoto jogado nesses pontos. Exigimos que o órgão responsável resolva isso e faça a rede coletora em todo o município, afirma.

Em Vila Velha dos 12 pontos de praias analisados, quatro estão impróprios para banho: Praia de Itaparica II, Praia da Barrinha, Praia do Ribeiro e Prainha.

Já em Guarapari todos os pontos estão próprios para banho. A Prefeitura do município informou, por meio de nota, que a coleta do material foi realizada no dia 14.

O resultado é fruto de várias ações de sensibilização da sociedade acerca do lançamento clandestino de esgotamento sanitário e seus respectivos impactos ao meio ambiente e a saúde humana, disse a nota.

CESAN

Para o diretor operacional da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), Luiz Cláudio Rodrigues, os pontos que estão interditados para banho na Capital devem melhorar a longo prazo quando a rede de esgoto for universalizada em toda a Grande Vitória. Ele acrescenta que a Cesan tem feito sua parte para que isso ocorra com a implantação de parcerias público-privadas na Serra, em Vila Velha e em Cariacica, esta última prevista para 2019.

Na Capital, há conversas com a prefeitura para universalizar a rede. Na Praia de Camburi já houve uma melhoria significativa devido a rede coletora na região continental que está praticamente universalizada. No município há 90% de rede, mas isso não adianta se as pessoas não se ligarem.

CALOR

Se depender do calor, vai dar para aproveitar a praia ao menos pela manhã. Apesar da previsão de pancadas de chuva durante a tarde e a noite em Vitória, Vila Velha, Guarapari e na Serra, deve haver sol pela manhã e as altas temperaturas irão continuar, segundo o Climatempo, podendo chegar a 34ºC.