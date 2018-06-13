Por que a Terceira Ponte precisa ser fechada para evitar suicídio?

Terceira Ponte: interdição deu nó no trânsito na tarde desta terça-feira (12) Crédito: Fernando Madeira

interdição de quase cinco horas da Terceira Ponte na tarde desta terça-feira (12) deu um nó no trânsito da Grande Vitória. No entanto, em casos de tentativas de suicídio no local, o sargento Anderson Keller Costa, que participou do resgate desta terça-feira, explica que é fundamental que os dois sentidos da via sejam fechados para que o trabalho de negociação não seja interferido. Além disso, o sargento esclarece que o tempo necessário será usado para salvar a vida de uma pessoa.

A interdição da Terceira Ponte é necessária no trabalho da PM. Nós seguimos uma doutrina de negociação em casos de tentativas de suicídio ou de reféns. A primeira medida a ser tomada é o isolamento da área para que o local não sofra interferência e a crise não se mova (que a sensação de pânico, não amplie) Sargento Anderson Keller Costa

Ainda de acordo com Keller, um dos pressupostos do trabalho de resgate em casos de tentativas de suicídio é justamente ganhar tempo. Assim, a pessoa retorna à racionalidade. Ela começa a oxigenar o cérebro, a raciocinar que tem outras alternativas além da decisão definitiva que não tem volta.

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Keller disse ainda que a PM segue o princípio constitucional que o direito à vida é o mais importante e observa que as pessoas precisam compreender que a interdição pode ser um transtorno para motoristas, mas que uma vida foi resgatada.

Era uma vida que estava ali. Uma pessoa que está passando por problemas que muitas vezes a gente desconhece. E um dos pilares da PM é salvar vidas. Então, as pessoas precisam ter paciência e entender o princípio da empatia. Entender também o serviço da polícia que atua de forma técnica e profissional. A vida é mais importante que qualquer outra coisa

O trabalho de resgate desta terça-feira (12) foi realizado por três policiais: o negociador principal, sargento Keller; o segundo negociador, subtenente Kleber; e o terceiro negociador, soldado Tavares. Nós trabalhamos em equipe. Temos duas equipes de negociadores que estão sempre prontas para atender uma ocorrência 24 horas por dia, em qualquer dia da semana, explica o sargento Keller.

Ainda segundo o sargento Keller, feito o resgate, a pessoa é acolhida pelo Corpo de Bombeiros que a encaminha para um atendimento médico.

O LUGAR PRECISA SER RESERVADO

A psicóloga Tammy Andrade, que é conselheira do Conselho Regional de Psicologia, disse que existem pelo menos três categorias de pessoas que tentam o suicídio: os agressivos, os depressivos e os com patologias graves como a esquizofrenia. De acordo com ela, dependendo da situação, o desfecho pode ser trágico.

A passagem liberada para as pessoas pode dar o impulso naquele que está tentando o suicídio. É extremamente importante que o lugar seja reservado para que a relação de confiança com a equipe de negociação possa ser construída. A pessoa precisa se sentir segura o suficiente para que ela não seja traída pelo profissional. Infelizmente ainda tem pessoas que têm a mentalidade de querer provocar com frases incentivando para a pessoa se jogar logo Psicóloga Tammy Andrade

Tammy disse que entende as frustrações das pessoas que foram prejudicadas com o trânsito devido à interdição da Terceira Ponte. Porém, na avaliação da psicóloga, essas pessoas precisam se indignar por não haver outras passagens e formas de transporte nas cidades.

A empatia pulou da ponte', comenta. Não temos outra possibilidade de acesso, não temos outros sistemas funcionando como o aquaviário ou até o metrô de superfície para reduzir esse gargalo. É preciso construir políticas para que o transporte seja acessível e possível. Isso até me faz lembrar do texto ', comenta.

O texto ao qual a psicóloga se refere é um artigo escrito pelo jornalista Aglisson Lopes , editor executivo do Gazeta Online, e publicado em julho do ano passado, em uma ocorrência semelhante à desta terça-feira (12), com horas de interdição da Terceira Ponte. Aglisson estava preso no trânsito, próximo à pessoa que tentava se jogar, e presenciou inúmeras reações, como se um minitribunal estivesse formado em cima da ponte.